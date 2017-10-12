'Düzensiz göçmen geçişleri yüzde 98 düştü'

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Antalya'nın Kemer ilçesinde gerçekleştirilen 6. Akdeniz Sahil Güvenlik Faaliyetleri Forumu'nun açılışında yaptığı konuşmada, Türkiye'nin sahil güvenlik konusunda iş yükünün fazla olduğunu ifade ederek, uyuşturucu, sigara, tarihi eser ve göçmen kaçakçılığıyla mücadele ettiklerini dile getirdi.

Soylu, göçmen kaçakçılığıyla mücadele ederken "Sadece karşı kıyıya geçmesinler" mantığıyla hareket etmediklerini belirterek, şöyle konuştu:

"Önemli olan hem o insanların denizden sağ kurtulması hem de yasa dışı bir durumda kalmamalarını sağlamaktır. O insanların denize inmelerini engellemektir. Jandarma ve emniyet güçleriyle sahil güvenlik güzel bir koordinasyon içinde hareket etmektedir. Uluslararası Göç Örgütü'nün verilerine göre 2015 yılında Yunanistan tarafında 853 bin 650 olan düzensiz göçmen yakalaması alınan tedbirlerle 2017 yılının sonlarına geldiğimiz bu dönemde geçişler yüzde 98'lik bir düşüşle 20 bin 364'e gerilemiştir."

Bakan Soylu, "Düzensiz göç rotalarının Doğu Akdeniz ve Ege'de aldığımız tedbirler neticesinde kısmen, o kadar olmasa da İtalya ve İspanya hattına biraz kaydığı anlaşılmaktadır. Düzensiz göçle mücadeleye destek vermek için 2016 yılından beri Ege'de görev yapan NATO unsurlarının artık burada aldığımız tedbirlerle çekilme zamanı gelmiştir. Bana göre Deniz güvenliği açısından bunun elbette ki daha doğru adımlarını hep birlikte atacağız." ifadelerini kullandı.

"Sanki birileri düğmeye basmış gibi..."

Türkiye'nin sahil güvenlik yükünün fazla olmasının sadece Ortadoğu'ya komşu olmasından kaynaklanmadığına işaret eden Soylu, bu durumun deniz envanterinin fazla olmasından kaynaklandığı söyledi.

İstanbul ve Çanakkale boğazlarının muhteşem iki eser olduğuna değinen Soylu, bu iki eserin doğu ile batı arasında geçiş yolları üzerinde durmakta olduğunu, bunların sağladığı güçlü bir denizcilik birikimine sahip olduklarını ifade etti.

Ağustosta bir ay süreyle Karadeniz'de birden bire bir hareketlilik başladığının altını çizen Soylu, "Sanki birileri düğmeye basmış gibi başlayan hareketlilik Türk Sahil Güvenlik ekipleri, jandarma ve emniyet teşkilatı ile diğer devletlerin işbirliğiyle kısa sürede kontrol altına alındı, güvenlik sağlandı. Birden bire Karadeniz'e göçmen akımı başlayıp Romanya'ya doğru gidişler oldu. Hemen bir araya gelip koordinasyonu sağladık. Tedbirlerle çok kısa süre içerisinde geçişi sıfırlama imkanına sahip olduk. Bunda Ege ve Akdeniz'de aldığımız tedbirlerin, tecrübelerimizin çok büyük etkisi var." değerlendirmesinde bulundu.