Düzce'deki FETÖ soruşturmasında 8 gözaltı

Düzce'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında, 4 zabıt katibi ve 4 infaz koruma memuru gözaltına alındı.

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, örgütle bağlantısı olduğu iddiasıyla 8 şüphelinin evlerine operasyon düzenlendi.

Operasyonlar sonrasında gözaltına alınan şüpheliler, emniyete getirildi.

Halen görevde olduğu öğrenilen 4 zabıt katibi ve 4 infaz koruma memuru şüphelinin, emniyetteki işlemleri devam ediyor.