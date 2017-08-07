Düzce'de 6 yatırımın temeli atıldı

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü ile Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Orman ve Su İşleri Bakanlığınca kentte yapılan 6 yatırımın temel atma törenini gerçekleştirdi.

Bakan Özlü, Belediye Kültür Merkezinde düzenlenen törende yaptığı konuşmada, Türkiye'nin yılın ilk çeyreğinde yüzde 5'in üzerinde bir büyüme gerçekleştirdiğini hatırlattı.

İkinci çeyrekte de yine böyle bir büyüme beklediklerini vurgulayan Özlü, öncü göstergelerin gayet olumlu olduğunu, Türkiye'nin daha da büyüyeceğini anlatarak, büyümeden Düzce'nin nasibini alarak, yapılan yatırımların devam edeceğini kaydetti.

Bakan Eroğlu da Düzce'ye karşı ayrı bir gönül bağı olduğuna dikkati çekerek, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında tüm meydanları dolduran Düzcelilere teşekkür etti.

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimine karşı Düzcelilerin bütün meydanları doldurduğunu belirten Eroğlu, şöyle konuştu:

"Alçak darbe girişimine 'dur' dediniz. Özellikle FETÖ darbe girişimine karşı milletimizin kahramanlığı, özellikle Cumhurbaşkanımızın cesareti, dirayeti, Başbakanımızın, bakanlarımızın herkesin kararlı duruşu sayesinde bu alçak darbe girişimi püskürtüldü. Öyle bir destan ki sadece milletimizin tarihine değil dünya tarihine bir destan olarak geçti. Dolayısıyla sizinle ne kadar gurur duysam azdır. Bu destan diğer milletlere de örnek oluyor. Venezuela'da da 'Madem Türkiye darbeye geçit vermedi, biz de geçit vermeyelim' dediler. Orada da geçit vermediler. Bizim millet böyle kahraman bir millet."

Her şeyin millet için yapıldığını, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da talimatıyla ormanların da millet için oluşturulacağını dile getiren Veysel Eroğlu, orman köylerinin kalkınması için gereken tüm desteğin verileceğini ifade etti.

Orman köyünde yaşayan vatandaşların tüm taleplerinin yerine getirileceğini vurgulayan Eroğlu, "Bal ormanı kurarız, kestane balı kıymetli, kestane ormanı kurarız, paranız yoksa para da hazır. En yakın işletme müdürlüğüne gidin yüzde 50'si hibe geri kalanı da faizsiz 5 yılda ödemek üzere alın. Ceviz ithal ediyoruz, cevize çok ihtiyaç var, kestane badem gibi ürünler için ormanlık alanda bunların ormanını kuralım. Orman köylülerine taksim edeceğiz 49 yıllığına vereceğiz. Ne isterlerse her şey millet için." diye konuştu.

Eroğlu, Düzce'nin tabiat turizmi ile ilgili master planı hazırlattığına değinerek, özellikle yabancı turistlerin tabiat turizmine daha çok para harcadığını vurguladı.

Batı Karadeniz Gelişim Projesini ilan ettiklerini ve projeye Düzce'yi de dahil ettiklerini anlatan Eroğlu, 12 milyar 522 milyon lira yatırım yapılacağını ve projede emeği geçenlere teşekkür etti.

Ülke içinde alçak FETÖ terör örgütünü ve PKK, PYD, DEAŞ gibi örgütlerin hepsinin inlerine girildiğini aktaran Veyse Eroğlu, "En son terörist etkisiz hale gelinceye kadar mücadelemiz devam edecektir. Onların şerrinden ülkemizi Allah muhafaza buyursun. Örgütlere silah veren, destek veren bütün devletleri ya Rabbi perişan eyle. Kahhar isminle kahreyle. Milletimizin yıldızı parlak olsun. Son kale ayakta kalsın ya Rabbi. Senin her şeye gücün yeter." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından iki bakan ve protokol üyeleri kent genelinde Orman ve Su İşleri Bakanlığınca yapılan 73 milyon lira tutarındaki 6 tesisin temel atma törenini gerçekleştirdi.

Törende ayrıca, kent genelinde farklı eğitimler alan orman köylülerine sertifikaları dağıtıldı.