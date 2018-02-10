Düşen helikopterin ardından terör hedefleri bombardımana tutuldu

Afrin bölgesinde görev uçuşu yapan ATAK helikopterinin kırıma uğramasının ardından, bölgede karada ve havada askeri hareketlilik yaşanıyor.

Hatay'ın Cilvegözü ilçesi Oğulpınar Sınır Karakolu'nda konuşlu fırtına, obüs ve çok namlulu roketatarlar ile Afrin'deki terör hedeflerine atışlar yapıldı.

TSK tarafından hudutlar ile bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak, Afrin bölgesinde PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ mensuplarını etkisiz hale getirmek, bölge halkını terör örgütü üyelerinin baskı ve zulmünden kurtarmak amacıyla 20 Ocak'ta başlatılan Zeytin Dalı Harekatı devam ediyor.

Bölgede görev yapan ATAK helikopterinin kırıma uğramasının ardından, Kırıkhan ve Hassa ilçelerinin Suriye sınırı noktasında hareketlilik yaşanıyor.

Savaş uçağı ve çok sayıda askeri helikopter bölgede uçuş yapıyor.

Helikopterin düşmesiyle ilgili ilk bilgiyi Cumhurbaşkanı Erdoğan verdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Güvenlik güçlerimiz sınırlarımız içinde ve dışında yürekleriyle, bilekleriyle, cesaretleriyle, kanlarıyla, büyük bir mücadeleyi yürütüyor. Bu sabah itibarıyla 1141 terörist etkisiz hale getirildi. Az önce bir helikopterimiz de düşürüldü. Tabii ki bütün bunlar olacak, savaşın içindeyiz. Kaybımız da olacak, ama verdirdiğimiz kayıplar da olacak. Bunların bedelini bunlara çok daha ağır ödeteceğiz. Belki bizim bir helikopterimiz gidecek ama onlar bunun bedelini misliyle değil, kat ve kat fazlasıyla ödeyecekler."

Başbakan Yıldırım: 2 askerimiz şehit oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ardından Başbakan Binali Yıldırım da Muğla'da konuyla ilgili gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Afrin bölgesinde görev uçuşu sırasında düşen helikopterle ilgili açıklamalarda bulunan Başbakan Yıldırım, "ATAK helikopterimiz düştü, 2 şehidimiz var. Herhangi bir dış müdahale sonucunda düştüğüne dair elimizde bir belge yok, araştırması yapılıyor" dedi.

Kaynak: AA/ İHA