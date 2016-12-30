Dursun Çiçek'e 'kumpas' soruşturması tamamlandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, CHP İstanbul Milletvekili emekli albay Dursun Çiçek'e, Ergenekon davasında delil kabul edilen, "İrtica ile Mücadele Eylem Planı'' belgesinde ıslak imzası bulunduğu iddiasıyla "kumpas" kurulduğuna ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı.

18 şüpheli hakkında hapis talebi

Soruşturma sonucunda hazırlanan ve İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesine gönderilen iddianamede, 18 şüphelinin, ''gerçeğe aykırı bilirkişilik veya tercümanlık yapma'' ve ''silahlı terör örgütüne üye olma'' suçlarından hapis cezası ile cezalandırılması talep ediliyor.