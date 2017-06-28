Dünyanın gözü Almanya'da düzenlenecek G20 zirvesinde

Dünyanın en büyük 20 ekonomisini bir araya getiren G20'nin Hamburg'da gerçekleşecek Liderler Zirvesi'nde, ABD Başkanı Donald Trump'ın küresel ekonomik-politik ilişkileri yeniden biçimlendirme çabaları gündeme gelecek. Dünya liderleri, Trump'ın tezlerine karşı "ticareti serbestleştirme" görüşünü masaya getirecek.

Küresel ekonomik sorunların çözümünde önemli platformlardan biri sayılan G20 Liderler Zirvesi, 7-8 Temmuz'da Hamburg'da toplanacak.

G-20 Dönem Başkanlığını 1 Aralık 2016’da Çin'den alarak "Birbirine bağlı bir dünyayı şekillendirmek" sloganıyla küresel sorunlar konusunda çalışmaya başlayan Almanya, "İstikrarın korunması, sürdürebilirliğin geliştirilmesi ve sorumluluk almak" gibi 3 ana başlık altında gündemler hazırlayarak, dünyanın büyük ekonomilerinin liderlerini ağırlamaya hazırlanıyor.

Mayıs ayının son haftasında yapılan dünyanın en çok sanayileşmiş ülkelerinin oluşturduğu G7 Grubu’nun liderler zirvesine ilk kez katılan ABD Başkanı Donald Trump ile diğer ülkeler arasında serbest ticaret, iklim değişikliği ve mülteci krizi konularında uzlaşma sağlanamamıştı.

G20 Liderler Zirvesi'ne ilk kez katılması beklenen Trump'ın yine söz konusu konularda dünya liderlerine göstereceği tavır merak ediliyor.

Dünya ekonomisinin yüzde 85’ini, dünya ticaretinin de yaklaşık yüzde 75’ini gerçekleştiren G20'nin gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerinin liderleri, Hamburg Zirvesi'nde 12'nci kez bir araya gelerek, serbest ticaret, finans piyasalarının denetlenmesi, terörizm, göç ve iltica konularına odaklanmaları ve yeni taahhütlerde bulunmaları bekleniyor.

Küresel sorunlara çözümler bulunması hedeflenen G20 zirvesinde sadece ekonomik ve finansal sorunlar değil, özellikle ikili görüşmelerde mülteci krizi, terör örgütü DEAŞ, küresel ekonomiyi tehdit eden belirsizliklerin kaynakları arasında gösterilen jeopolitik gerilimler ve Birleşik Krallık ile Avrupa Birliği'nin geleceği konularının da damgasını vuracağı tahmini yapılıyor.

Hamburg'daki zirvenin öncelikleri arasında ekonomik direncin artırılması, sürekliliğin geliştirilmesi, sorumluluğun alınması, iklim, enerji, uluslararası vergi iş birliği, küresel sağlık, tarım ve gıda güvenliği, yolsuzlukla mücadele,dijitalleşme, işsizlik, terörizmle mücadele ve kadınların ekonomik alanda güçlendirilmesi bulunuyor.

Afrika G20'nin gündeminde

Almanya, Afrika kıtasını G20'nin odak noktalarından biri olarak belirleyerek, kıtadaki altyapı ve enerji fırsatlarından faydalanmayı planlıyor.

Zengin yer altı kaynaklarına ve geniş tarım arazilerine sahip olan Afrika ile ekonomik ve siyasi iş birliklerini güçlendirmek isteyen Almanya, G20 dönem başkanlığını kullanarak kıtada özellikle altyapı ve enerji alanlarındaki özel yatırım fırsatlarını değerlendirmeyi planlıyor.

Türkiye'yi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın temsil etmesi bekleniyor

G-20'de, Türkiye, ABD, Japonya, Almanya, İngiltere, Fransa, İtalya, Kanada, Arjantin, Avustralya, Brezilya, Çin, Endonezya, Hindistan, Rusya, Meksika, Güney Kore, Güney Afrika, Suudi Arabistan ve kurum olarak da Avrupa Birliği (AB) yer alıyor. Dünya nüfusunun yaklaşık üçte ikisi G20 ülkelerinde yaşıyor.

Uluslararası Para Fonu, Dünya Bankası, Finansal İstikrar Kurulu, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü, Dünya Ticaret Örgütü, Uluslararası Çalışma Örgütü ve Birleşmiş Milletler, G20 zirvelerinde düzenli yer alıyor. Ayrıca ev sahibi ülke grup içinde olmayan ülkeleri, bölgesel organizasyonları ve diğer uluslararası organizasyonları zirveye davet edebilir.

G20 zirvelerinde İspanya düzenli olarak kalıcı bir konuk ülke olarak katılırken, Almanya dönem başkanı olarak Norveç, Hollanda ve Singapur'u zirveye davet etti.

Temmuzdaki zirveye aralarında ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İngiltere Başbakanı Theresa May, Almanya Başbakanı Angela Merkel, Fransa Cumhurbaşkanı Emmenuel Macron ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in aralarında bulunduğu çok sayıda ülkenin devlet ve hükümet başkanları katılacak. Türkiye’yi zirvede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın temsil etmesi bekleniyor.

"Almanya kapsayıcı küreselleşme de liderliği üstlenme arayışında"

Ziraat Bankası Ekonomisti Bora Tamer Yılmaz, G20’de kapsayıcı küreselleşmenin gündemdeki yerini koruyacağını belirterek, G20 dönem başkanı Almanya'nın, kapsayıcı küreselleşme modeli konusunda liderliği üstlenme arayışında olduğunu söyledi.

Yılmaz, Avrupa’da popülist dalganın kırılmasıyla bölgenin doğal lideri konumuna gelen Almanya'nın kapsayıcılık konusunda çağrısının şu ana kadar Uzakdoğu’dan yankı bulduğunu anlatarak, şunları kaydetti:

"Zira Bir Kuşak Bir Yol Projesi ile Çin, kapsayıcı küreselleşme modelinde yerini alma peşinde. İlaveten Hindistan da Başbakan Narenda Modi öncülüğünde Almanya’nın çağrılarına şu ana kadar olumlu tepkiler verdi. Almanya’nın, Çin ve Hindistan’dan destek alması mümkün. Çeşitli görüş ayrılıkları G20’de sürebilir. Diğer yandan ABD ve Çin arasında önceki ay imzalanan ticaret anlaşması geleceğe dönük iki ülkenin küresel ticarette iş birliğini sürdürebileceklerine işaret etti. Pek çok negatif başlık basında yer alsa da henüz serbest ticaret konusunda somut olumsuz adımla karşılaşmadık. Genel anlamı ile Almanya’nın ev sahibi avantajıyla kapsayıcı küreselleşme modeli üzerinde durması beklenebilir."

Ticaret ile finans sistemindeki regülasyonların da gündemin üst sırasındaki konulardan olduğunu ifade eden Yılmaz, "Almanya’daki G20’nin flaş konusu Afrika kıtası olabilir. Alman yetkililer Afrika’nın önemini vurgulamaktalar ve G20’nin gündem maddelerinden birisi Afrika yatırımları. Türkiye’nin de Afrika kıtası ile stratejik ve ticari iş birliğini artırma çabası söz konusu. Afrika’da müteahhitlik başta çeşitli alanlarda iş imkanları Türk girişimciler için artıyor. Ocak ayında Cumhurbaşkanı sayın Recep Tayyip Erdoğan Afrika gezisinde Tanzanya, Mozambik ve Madagaskar’ı ziyaret etmişti. G20’de Afrika konusunun gündemde yer almasını ülkemiz için olumlu değerlendiriyoruz." diye konuştu.

"ABD'nin raporu önemli"

İş Yatırım Uluslararası Piyasalar Müdürü Şant Manukyan ise G20 zirvesinden standart bir açıklamadan öte bir beklentisinin olmadığını belirterek, "G20 zirvesinde serbest ticaret konusunda ne çıkarsa çıksın önemli olan, ABD Başkanı Trump’ın bu yılın nisan ayında ABD'nin serbest ticaret anlaşmaları ve etkileri için 180 gün içinde hazırlanması talimatı verdiği raporun içeriği olacak." dedi.