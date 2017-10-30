Dünyanın en uzun ikinci tüneli olacak

Trabzon-Gümüşhane karayolu üzerindeki Yeni Zigana Tüneli bittiğinde Türkiye ve Avrupa’nın en uzun, dünyanın ise 2. en uzun tüneli olacak. Bugüne kadar her iki taraftan çift tüpte toplam 8 bin 807 metrelik kazı çalışması yapıldığı belirtildi.

Doğu Karadeniz ve Kafkasları, Ortadoğu ve İran’a bağlayan Trabzon-Gümüşhane karayolu üzerinde bulunan Tarihi İpek Yolu güzergahındaki Yeni Zigana Tüneli’nde kazı çalışmaları devam ediyor.

Yol 8 km daha kısalıyor

Yeni Zigana Tüneli, Gümüşhane-Trabzon arasındaki yolu 8 km daha kısaltıyor. Özellikle kış aylarında yağışın ve karın yoğun olduğu geçitte keskin virajlar ve rampalar da bu projeyle ortadan kalkmış olacak.



Yapımı 4 yılda bitirilmesi planlanan yeni tünelin 29 Ekim 2019 tarihinde hizmete girmesi hedefleniyor. 1,5 yılda yüzde 30’luk bölümü kazılan tünel, bittiğinde yapımı tamamlanmak üzere olan Rize-Erzurum karayolu üzerindeki Ovit Tüneli’ni de geçerek Türkiye’nin en uzun karayolu tüneli olacak.





400 işçi gece gündüz çalışıyor

580 milyon TL’ye bedelli projede Gümüşhane tarafından bugüne kadar her iki tüpte toplam 6 bin 554 metre, Trabzon tarafından ise her iki tüpte 2 bin 253 metrelik kazı çalışması gerçekleştirildi.



Her iki taraftaki şantiyelerde yaklaşık 400 işçi 24 saat tünel inşaatında çalışıyor. Yapımına 1,5 yıl önce başlanan tünelin temel atma töreni geçtiğimiz Mart ayında Başbakan Binali Yıldırım’ın da katılımı ile gerçekleştirilmişti.

Tünel inşa edilince Trabzon’dan Gümüşhane’ye, Bayburt’a oradan Erzurum, Erzincan’a giden yol daha kısalacak. Zigana Tüneli ile birlikte sürücülere konforlu, güvenli ve ekonomik bir ulaşım imkanı sağlanmış olacak.

Kaynak: İHA