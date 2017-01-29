Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, "(1915 Çanakkale Köprüsü) Dünyanın en büyük köprüsünü yapmış olacağız. Bu, 'Türkler'de çok oluyor' lafının tam da ispatı. Çok olmaya devam edeceğiz inşallah çünkü biz insanımızın hayrı için, insanlığın hayrı için çok olmaya devam ediyoruz." dedi

Arslan, programı kapsamında geldiği kentte, AK Parti Tekirdağ milletvekilleri Mustafa Yel, Ayşe Doğan ve Metin Akgün ile birlikte Tekirdağ Valiliğini ziyaret etti.

Valilikteki şeref defterini imzaladıktan sonra Vali Mehmet Ceylan ile bir süre görüşen Arslan, burada yaptığı konuşmada, Tekirdağ'a bakanlık mensubu olarak çok defa ancak bakan olarak ilk kez geldiğini söyledi.

Bakanlığının Tekirdağ'a olan ilgisinin eksilmeden, aksamadan devam etiğini belirten Arslan, "Tekirdağ Hayrabolu yolunun standardının yükseltilmesi, kısaltılması, 56 kilometreden 46 kilometreye düşecek şekilde bölünmüş yol, sıcak asfalt olması yapım projesinin ihalesi 17 şubat 2017 yani yaklaşık 20 gün sonra, biz inşallah oranın ihalesine gerçekleştirmiş olacağız ve ihale süreci biter bitmez de yapımına başlayacağız." diye konuştu.

Hayrabolu-Tekirdağ yolunun ciddi bir proje olduğunu aktaran Arslan, "250-300 milyon liralık projeden bahsediyoruz ama hem Tekirdağ için hem Hayrabolu için hem o güzergah için çok önemli olduğundan, parası önemli değil, helali hoş olsun." dedi.

"1915 Çanakkale Köprüsü 'Türkler de çok oluyor' lafının ispatı"

Arslan, Trakya'yı, Avrupa'yı, İstanbul'un yükünü Gelibolu üzerinden Ege'ye aktaracak olan 1915 Çanakkale Köprüsü ihalesinin Türkiye için çok önemli bir gelişme olduğunu söyledi.

1915 Çanakkale Köprüsü'nün dünyanın en büyük köprüsü olacağını ifade eden Arslan, şöyle konuştu:

"Dünyanın en büyük köprüsünü yapmış olacağız. Bu, 'Türkler'de çok oluyor' lafının tam da ispatı. Çok olmaya devam edeceğiz inşallah çünkü biz insanımızın hayrı için, insanlığın hayrı için çok olmaya devam ediyoruz. Burada da çok olacağız. 2023 metre ayak açıklığıyla dünyanın en büyük köprüsünü yapacağız. Onunla da yetinmeyeceğiz, gerek yaklaşım viyadüklerini gerekse ayaklar sonrası açıklığı düşündüğünüz zaman, 5,2 kilometrelik bir mesafeyle dünyanın en büyük köprüsünü yapmış olacağız."

1915 Çanakkale Köprüsü'nün 10 milyar liranın üzerinde bir yatırım olduğunu bildiren Arslan, şöyle devam etti:

"Ekonomik olarak Türkiye'ye bu kadar saldırının olduğu bir ortamda 15 tane firma ihalemize teklif verdi. 4 ayrı grup oluştu. Bu 15 firmanın 8 tanesi yabancı, 7 tanesi Türk firması. Bu çok önemli. Ve yine bu konuda Japonya'sından Kore'sine, Çin'inden İtalya'sına yani sadece bir bölge değil, Avrupa Birliğinden bir ülke de dahil ciddi bir şekilde ilgi gösterdiler. Ülkeye olan güveni, ülkenin istikrarına olan güveni ortaya koymak adına 4 büyük gruptan çok ciddi, çok rekabetçi bir teklif aldık, onun ayrıca önemsediğimiz kısmı da bu tekliflerin içerisinde 13 finans kuruluşunun 'evet ben bu projeyi finanse edeceğim' diyerek mektup vermiş olması da o sektörün içindeki insanlar bilir, bir ülkeye güvenin en büyük göstergelerinden biridir. Çok başarılı bir çalışmayla inşallah Tekirdağ'ı, Trakya'yı, Ege'yi kalkındıracak önemli bir projeyi de hayata geçirmiş olacağız. " AA