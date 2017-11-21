'Dünyanın en büyük 10 projesinin 6'sını biz yaptık'

Başbakan Binali Yıldırım, Antalya'da Uluslararası e-Ticaret Konferansı'ının kapanış töreninde konuştu.

Bilişim ve ekonomi başlıklarını yanı sıra bölgesel gelişmeler de Başbakan'ın gündemindeydi.

Başbakan Binali Yıldırım, Türkiye'nin e-ticaret hedeflerini açıkladı. 2023 e-ticaret hedefinin 350 milyar lira olduğunu söyledi.

Yıldırım, "Amacımız yakın gelecekte ülkemizin dünyadan dijital ekonomileri arasında yerini alması. Bu tabi ihracata da katkısı olacak ihracat hedeflerini gerçekleşmesini de kolaylaştıracak." dedi.



Türkiye'nin bölgedeki krizlerini çözümü için Rusya ve Amerika Birleşik Devletleri ile yoğun iletişim içinde olduğunu söyledi.

Yıldırım sözlerini şöyle sürdürdü:

"Evlerinden edilenlerin evlerine dönebilmesi için Rusya, Amerika ve hatta kolisyon ülkeleri ile yoğun irtibat içindeyiz. Amacımız bir an önce buralarda barış gelsin kan ve gözyaşı sona ersin buradaki kaynakları silah için ölüm için değil yaşatmak için kullanalım böylecek dünyanın bu bölgesinde bu istikrarsızlığa son verelim bunun için gayret gösteriyoruz inşallah başaracağız ."

Türkiye'nin bilişimdeki önceliklerine dikkat çeken Yıldırım, "Daha geniş katılımlı bilişim suçlarıyla bilişim suçlarıyla mücadele konulu anlaşmaya ihtiyaç var. Aksi halde ülkeler arasındaki çatışmaların anlaşmazlıkların ciddi anlamda artma ihtimali mevcut." diye konuştu.

"Dünyadaki 10 büyük projeden 6'sını biz yaptık"

Başbakan Yıldırım, "Kişi başına milli gelirimiz kişi başı milli gelir artış gösterdi. Dünyadaki küresel kriz hala devam ediyor. Dünyada küresel büyüme istediğimiz düzeye gelmedi. Ancak Türkiye krize rağmen büyümede küresel büyümenin altına düşmedi. Son 15 yılın altına düşmedi. Nasıl oldu? Krize inat yatırıma devam ettik. 10 büyük proje var dünyada 6'sını Türkiye yaptı. Osmangazi Köprüsü, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Dünyanın en büyük havalimanı, Avrasya Tüneli, Marmaray ve 1915 Çanakkale Köprüsü... " dedi.

Kaynak: TRT Haber