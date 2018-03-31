Dünyanın en büyük 10 projesinden 6'sı Türkiye'de yapılıyor

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Yeni Derslik Kompleksi'nin temel atma töreninde konuştu.

Bakan Özhaseki, yurt dışında terör unsurlarına karşı çok ciddi operasyonlar yapıldığını belirterek, "Aslanlarımız, yavrularımız orada bir tek sivilin burnunu kanatmadan bu operasyonu gerçekleştirdi. Aylarca yaptıkları hazırlıkları başlarına geçirdik ve dünyada tüm insanlık alemi, orduları, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ordusunu gıptayla izliyorlar" dedi.

En büyük 10 projeden 6'sı Türkiye'de

Türkiye'nin başından geçen tüm zorluklara rağmen dimdik ayakta kalmayı başardığının altını çizen Bakan Özhaseki, şu değerlendirmeleri yaptı:

"Şimdi bunları yaşayan bir ülkenin biraz zaafa düşmesi lazım. Hele hele biz bu mücadeleyi verirken Batı'nın da bize acayip bir şekilde tavrı var. Ekonomik olarak boğma hareketi var, bunun da altından kalkıyoruz. Bunlar neticesinde bizim düşeceğimizi, zorda kalacağımızı düşündükleri halde son bir yıllık büyüme rakamımız belli oldu. Hasedinden kuduruyorlar, bir sürü laflar söylüyorlar, lafı geveliyorlar, 'kime nasıl yansıdı ki' diyorlar. Devlet koca koca inşaatlar yapıyor. Açılışlar yapıyoruz. Herkesin giydiği kıyafete, bindiği arabaya, bulunduğu konuma yansıyor. Son 4-5 yıl içerisinde dünyada en büyük 10 projeyi tespit etmişler, 6'sı Türkiye’de yapılıyor. Bu Türkiye'nin büyüdüğünün alameti değil mi? Ne olur bu ülkenin insanlarına güvenin. Bu ülke büyüdükçe sevinin, hasetliğinizden kudurmayın. Bazıları çıldırıyor adeta. Partiye, hükümete muhaliflik olabilir ama ülkeye muhaliflik olmaz."

"Erciyes Üniversitesi'nin tamamına yakını hayırseverler yaptı"

Özhaseki, Kayserili hayırseverlerin birçok konuda hayır yaptığını, en önemlilerinin ise eğitim alanında olduğunu dile getirdi.

Özhaseki, Erciyes Üniversitesi'nde birkaç bina hariç tamamının hayırseverler tarafından yapıldığını aktararak, "Allah Kayserili hemşehrilerimizden razı olsun. Hepsi bir hayır işi olduğunda koşa koşa geliyorlar. Adeta hayır işlerinde yarışıyorlar. Helal kazançlarını, helal işlerde harcıyorlar. Bugün kanserli çocukların tedavisi için temelini atacağımız hastaneyi de yine hayırseverlerimizin katkılarıyla yapacağız. Allah hepsinden razı olsun" diye konuştu.

Kaynak: AA