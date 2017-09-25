Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, bugün dünyada çok büyük bir medeniyet kavgasının yaşandığını belirterek, "Bir tarafta beraber insanca yaşama, birlik medeniyeti. Diğer tarafta ise menfaati için öldürmeyi, öldürenlere sponsor olmayı geçim kaynağı olarak görenler var. Akan kana, öldürülen mazluma, yakılan kadınlara, zehirlenen çocuklara aldırmayan zalimler var." dedi.

Çavuşoğlu, Kestel Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir kolejin açılışında yaptığı konuşmada, öğretmenlerin insanların dünyasındaki yerinin çok farklı olduğunu söyledi.

Bilen insanın, bilmeyenden daima önde olduğunu vurgulayan Çavuşoğlu, ''Bizler de milletçe güçlü olmak, ruhumuzu besleyen pınarları muhafaza etmek ve geçmişimizden tevarüs eden değerlerden hakkıyla istifade edebilmek için eğitim alanında çıtayı hep en üste koymalıyız. Güçlü bir eğitim süreci ortaya konulmadan, aradan yüzyıllar geçtiği halde bugün hala ilmin zirvesinde olan Mimar Sinan'lar, Farabi'ler, İbn-i Sina'lar, Biruni'ler, Ali Kuşçu'lar, İbn-i Haldun'lar yetiştirilemez. Bu devasa isimlerin, ciddi bir eğitim sürecinde, belirli bir disiplin geliştirerek, güçlü bir iradeyle hedefe kilitlendiklerini ve böylece zirveye çıktıklarını unutmayalım.'' diye konuştu.

"Öldürenlere sponsor olmayı geçim kaynağı olarak görenler var"

Bilim insanlarının kendilerine bahşedilen aklı nasıl değerlendirdiklerinin unutulmaması gerektiğini ifade eden Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

''Bugün dünyada çok büyük bir medeniyet kavgası yaşanıyor. Bir tarafta beraber insanca yaşama medeniyeti, birlik medeniyeti. Bu medeniyet, ırkı, dini, dili ve cinsiyeti ne olursa olsun bir insanın ölümünü kainatın ölümü, bir insanın kurtuluşunu kainatın kurtuluşu olarak görür. Bu bir inşa medeniyetidir. Diğer tarafta ise menfaati için öldürmeyi, öldürenlere sponsor olmayı geçim kaynağı olarak görenler var. Akan kana, öldürülen mazluma, yakılan kadınlara, zehirlenen çocuklara aldırmayan zalimler var. Bu da bir yıkım anlayışıdır.''