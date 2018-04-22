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Dünya liderlerine "barış ekmeği" gönderildi

8 ülke ve Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden 50 çocuğun, ülkelerinin unlarından hazırladıkları "barış ekmeği", dünya liderlerine gönderildi.

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Dünya liderlerine &quot;barış ekmeği&quot; gönderildi

Esenler Belediyesi ve Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) iş birliğinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla "Dünyanın Yetenekli Çocuklarıyla Barış Ekmeğini Esenler'de Pişiriyoruz" sloganıyla düzenlenen 9. Uluslararası Barış Ekmeği Festivali, Dörtyol Meydanı'nda yapıldı.

Festival kapsamında Gürcistan, Hırvatistan, Kolombiya, Ukrayna, Moğolistan, Somali, Filistin, Özbekistan ve Türkiye'nin çeşitli illerinden İstanbul'a gelen 50 çocuk ülkelerinin unlarını kullanarak "Barış ekmeği" hazırladı.

TİKA Başkanı Serdar Çam, milletvekili Çamlı, Esenler Kaymakamı Hulusi Şahin, Belediye Başkanı Göksu ekmeğin mayasını kattı.

Daha önceden hazırlanan ekmeğin pişirilerek fırından çıkarılmasının ardından Serdar Çam ve Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, ekmeği dilimledi. Dilimlenen ekmekler, çocukların mesajlarıyla birlikte aralarında ABD Başkanı Donald Trump , Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in de bulunduğu dünya liderlerine gönderilmek üzere PTT yetkililerine teslim edildi.

Çam, Göksu ve katılımcı çocuklar, "Barış Duvarı"nın açılışını da gerçekleştirdi. 

Kaynak: AA

Etiketler: TİKA, festival, Ekmek, barış ekmeği, 23 nisan
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