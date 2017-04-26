  • 26 NISAN 2017, ÇARŞAMBA

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Dünya gündemi İstanbul'da masaya yatırılacak

Atlantik Konseyi İstanbul Zirvesi 27-28 Nisan’da yapılacak. Zirvede dünya ajandasından önemli konular ele alınacak.

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Dünya gündemi İstanbulda masaya yatırılacak

Atlantik Konseyi'nin 27-28 Nisan’da İstanbul’da yapılacak zirvesinde, Suriye’den Afrika’ya, Karadeniz’den Doğu Akdeniz’e birçok bölgedeki gelişmeler ile ekonomi, ulusal güvenlik, enerji, ticaret ve mülteci krizi gibi dünya ajandasının önemli konuları masaya yatırılacak.

Dünyada ekonomi, enerji, yatırım ve dış politika alanlarındaki önemli isimleri 8. kez Türkiye’de ağırlayacak Atlantik Konseyi, bu sene İstanbul Zirvesi adı altında toplanarak gündem belirlemeye hazırlanıyor.

İki gün sürecek Atlantik Konseyi İstanbul Zirvesi, enerji, ekonomi ve güvenlik konularındaki düşünce ve eylemleri tetiklemek ile artan zorluklar karşısında fırsatlar aramak üzere dünya ve bölgenin önde gelen iş ve devlet adamlarını bir araya getiriyor.

45 ülkeden temsilciler katılacak

“Çalkantılı Bölgede Transatlantik Uzlaşmayı Güçlendirmek” temasının belirlendiği zirvede 45 ülkeden temsilcilerin katılımıyla açık oturumlar, yuvarlak masa toplantıları, özel oturumlar düzenlenecek.

Zirveye, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere Başbakan Binali Yıldırım, Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Uluslararası Enerji Ajansı İcra Direktörü Fatih Birol, Katar Enerji ve Sanayi Bakanı Muhammed Salih Al Sada, eski İspanya Dışişleri Bakanı Ana Palacio, eski ABD başkanlarından George W. Bush’un Ulusal Güvenlik Danışmanı Stephen Hadley ile Barack Obama’nın Ulusal Güvenlik Danışmanı General James Jones katılacak.

Belarus, İsrail, Kenya, Kosova, Makedonya, Romanya ve Birleşik Arap Emirlikleri’nden çok sayıda bakan ve bürokrat ile dünyadan ve bölgeden üst düzey yöneticiler de zirvede hazır bulunacak.

Transatlantik yaklaşımı sahiplendiği ve çözüm üretmeye odaklandığı belirtilen zirvede, mülteci sorunu, Suriye’deki savaş, Türkiye’nin ABD ve Avrupa Birliği (AB) ile ilişkileri, Doğu Akdeniz’de ekonomik ve siyasi sorunlara dair çözümler, Afrika’daki enerji altyapısı yatırım fırsatları ve enerji finansmanında özel-kamu iş birliği modelleri gibi pek çok konu ele alınacak.

Zirvede, Türkiye’nin Batı ile ilişkilerini konu alan iki oturum düzenlenecek. Türkiye’de faaliyet gösteren tüm ABD’li şirketleri bir araya getiren bir toplantının da yapılacağı zirvede, yatırımcılar ile Başbakan Yardımcısı Şimşek basına kapalı toplantı yapacak.

Etiketler: Atlantik Konseyi, İstanbul
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