İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 21. yüzyılda önemli bir yolculuğa çıktıklarını, büyük bir milletin evladı olunduğunun bilinciyle hareket ettiklerini söyledi.

Sadece yol, fabrika, hastane yapmakla yetinmediklerini, gelecek nesillere rahat ve huzurlu bir ülke bırakmayı amaçladıklarını dile getiren Soylu, ülkemizin yarınlara daha emin adımlarla yürümesi için çalıştıklarını belirtti.

"Biz Müslüman'ız ve bu toprakların evlatlarıyız." diyen Soylu, sadece çevre coğrafyada değil dünya genelinde güçlü, zengin, özgür, hür olmak, medeniyeti yarına taşımak ve bütün dünyaya sözünü geçiren bir ülke olmak gerektiğini söyledi. Soylu "Biz anasını bilen, atasını bilen, geleneğini, göreneğini, Osmanlı'yı, Ertuğrul Gazi'yi, Selçuklu'yu bilen, ay yıldızlı bayrağı birliğimizin beraberliğimizin kardeşliğimizin ve hürriyetin timsali olarak bilen bir milletiz." diye konuştu.

"Biz Anadolu'yuz" projesi

Muş'taki 400 çocuğu "Biz Anadoluyuz" projesi kapsamında Muğla ve Aydın'a gönderdiklerini belirten Soylu, çocukların gittikleri yerleri gezerek ülkenin zenginliğini, kardeşliğini, gücünü, bu medeniyetin aslında büyük bir medeniyet olduğunu görme imkanı bulacaklarını vurguladı.

Bu anlayışla, böyle bir yaklaşımla yeni Türkiye'yi, Türkiye'nin geleceğini inşa etmeye çalıştıklarını vurgulayan Soylu, şöyle devam etti:

"Sadece içimizdeki hainlerle PKK, FETÖ, DEAŞ'a karşı değil dünyada oluşturulmaya çalışılan yeni bir zulüm düzenine karşı da safları sıklaştırıyoruz. Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra sınırları cetvellerle çizdiler. Tutmadığını hep birlikte gördük. 2. Dünya Savaşı'ndan sonra Avrupa'da bir birlik oluşturdular. Görünüyor ki o da çatırdıyor. Şimdi Ortadoğu'daki mazlumlar üzerinde hesaplar yaparak kurtulmaya çalışıyorlar. Kimse kusura bakmasın, dünya bir avuç seçilmişin yapboz tahtası değildir. New York'ta, Berlin'de, Viyana'da yaşayan insan ne kadar insansa Kerkük'te, Musul'da, Halep'te Filistin'de yaşayan insanda onun kadar insandır. Yaşam hakları eşittir. Tarih kitaplarımız saydığım yerlerle doludur. Halep'le, Şam'la Kerkük'le, Musul'la doludur. Bize tarihimizi unutturmak isteyenler bunu başaramadılar. Çanakkele şehitliğimiz bu saydığım yerlerden gelen gencecik evlatlarımızın isimleriyle doludur. Demek ki burada atılan her adımın bizimle ilgisi vardır."

"Dertleri Müslüman coğrafyasına diz çökertmektir"

Soylu, Türkiye'nin gerek insan hakları gerekse siyaset ve etik açıdan olması gereken yerde durduğunu ve birilerinin kafa karışıklığını hayretle izlediğini söyleyerek, ABD'de büyük bir kafa karışıklığının yaşandığını, bir yandan teröre karşı mesajlar verirken, diğer yandan terör örgütlerine kamyon kamyon silah gönderildiğine dikkati çekti.

"Terörist başının posterlerinin açıldığı yerde elemanları çalışıyor. Sonra çark ediyorlar. Bir yandan 'müttefikiz' diyorlar öte yandan güney sınırımıza terör koridoru oluşturmak isteyenlere yardım ediyorlar." diyen Bakan Soylu, şu ifadeleri kullandı:

"DEAŞ'la savaşıyorlarmış. Hangi DEAŞ? DEAŞ'ı kim icat etti? O topraklara neden getirildi? Bizi aldatmaya, uyutmaya çalışmayın. Sizin derdinizin ne olduğunu biliyoruz. Bu coğrafyayı huzursuzluk içine koymak. Bir taraftan Taliban, El Kaide, DEAŞ. Bir taraftan Irak'ı, Suriye'yi, Yemen'i karıştır, diğer taraftan 'Türkiye'yi nasıl karıştırabilirim' diye elli türlü tezgahın içinde ol. Dertleri Müslüman coğrafyasına diz çökertmektir."

Kaynak: AA