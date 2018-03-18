Dünya basınının gözü Afrin zaferinde

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Afrin'de terör örgütlerine karşı başlattığı Zeytin Dalı Harekatı'nda TSK ve ÖSO birlikleri, Afrin şehir merkezinde saat 08:30 itibarıyla kontrolü sağladı. Uluslararası medyanın da yakından takip ettiği harekattaki bu gelişme, geniş yankı uyandırdı.

Amerikan kanalı CNN, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Afrin açıklamasını canlı yayında son dakika verdi.

İngiliz basın kuruluşu BBC, YPG/PKK'lı teröristler hakkında, "Afrin'den kovuldular" manşetini attı.

BBC haberinde, "Türkiye, iki aydır sürdürdüğü harekatta, sınırına yakın olan Afrin’i terörist olarak gördüğü gruplardan arındırmayı amaçlıyor" ifadelerini kullandı.

France 24 haberi, "Türkiye liderliğindeki güçler Suriye’nin Afrin kentine girdi" başlığıyla verdi.

Fransız haber ajansı AFP de, TSK'nın ÖSO ile birlikte saat 8.30'da Afrin merkezinde kontrolü sağladığını ve Afrin'in her mahallesinde Türk askeri ve ÖSO birliklerinin bulunduğunu duyurdu. "Türk bayrağı Afrin'de dalgalanıyor diyen" AFP haberinde, "Şehrin kontrolünü ele geçirmek isteyen teröristleri kovdular" ifadelerine yer verildi.

Rus medya kuruluşu Sputnik ise, Özgür Suriye Ordusu'ndan açıklamalara yer verdi.

Haberde, Sultan Murat Tümeni'nden bir komutanın, "Şiddetli çatışmalar sonucunca Afrin kentini YPG'den aldık. Çatışmalarda çok sayıda YPG militanını öldürdük. Kentte şimdi arama tarama çalışmaları yapıyoruz. Kentte YPG’den kimse kalmadı" dediği aktarıldı.

Katar merkezli El Cezire İngilizce sayfasında, Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu’nun Afrin’de kontrol sağladığını duyurdu. El Cezire de, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamasını kaynak gösterdi.

İran yayın organlarından Press TV de, haberi son dakika olarak duyurdu.

YPG/PKK'lı teröristlerin Afrin'i terk ettiklerini yazdı.

Kaynak: TRT Haber