'Drone Savar' hudut karakollarına kalkan olacak!

Harp Arge tarafından üretilen Türkiye'nin ilk elektromanyetik drone silahı "Drone Savar", bir sınır karakolundan başlayarak "sıcak bölgeler"de hizmet verecek. Üründen sivil amaçlı yararlanmak için de çalışma yürütülüyor.

Harp Arge Genel Koordinatörü Aytekin Güçlü, yaptığı açıklamada, drone kullanılarak yapılan saldırılar ya da tehditler nedeniyle özellikle sınır bölgesindeki karakollarda Drone Savar'a ihtiyaç duyulduğunu, ürüne ilişkin taleplerin de buralarda yoğunlaştığını söyledi.

Talep aldıkları bir sınır karakoluyla ilgili çalışmalarını tamamladıklarını belirten Güçlü, şöyle devam etti:

"Siparişimizi aldık, fiyat teklifimiz onaylandı, prosedürlerin tamamlanmasıyla birlikte Drone Savar sistemimizi göndereceğiz. Tedarik süreçlerinin sadeleştirilmesi ve bütçelendirmenin hızlandırılması halinde ihtiyaçların daha hızlı karşılanabileceğini düşünüyoruz. Türk Silahlı Kuvvetleri mevcut eğitimlerine, drone tehdidini de katarak personelini bilgilendirmeye başladı. Bu adımların atılması oldukça önemli ancak bölgedeki bir terör örgütünün imkan ve teknolojik kabiliyet olarak ordumuza tehdit oluşturması kabul edilemez. Drone teknolojisi çok hızlı gelişiyor. Dronelar saldırı, taciz ya da istihbari amaçla kullanılabiliyor. Biz de yemiyoruz, içmiyoruz yeni modeller geliştiriyoruz. Çünkü tehditleri engelleyebilmek için teknolojinizi yenilemeniz, geliştirmeniz gerekiyor. Özellikle drone gibi hızlı gelişen bir alanda önlem almak için hızlı hareket etmek çok önemli. Aksi halde siz silahı temin ettiğinizde karşınızdaki tehdit bambaşka bir boyut kazanmış olabiliyor."

Güçlü, sahadaki ihtiyaçların karşılabilmesi için muadil ürünle yarı yarıya olan fiyatlarını yüzde 45 daha düşürdüklerine işaret ederek, "Amacımız ürünümüzün katkı sunabileceği, faydalı olabileceği bir alanda hizmet verebilmesini sağlamak. Tedarik süreçlerinin sadeleşip hızlanmasıyla seri üretime de girebileceğiz. Bu sayede maliyetlerimiz de aşağıya inecek." dedi.

Özel hayatın gizliliğinde Drone Savar'a görev

Aytekin Güçlü, üretim ve Ar-Ge çabalarında sürdürülebilirliği sağlayabilemek için sivil hayatta kullanılabilecek ürünler üzerinde de çalıştıklarını söyledi.

Bu kapsamda, herhangi bir kısıtlamaya tabi olmayacak nitelikte çözümler üzerinde durdukları ifade eden Güçlü, şunları kaydetti:

"Size ait bir arazide bir başkası gelip drone uçurabiliyor. Bu konuda yeterli bir önleyici mekanizma yok. Mahrem kalmasını isteyebileceğiniz özel günlerinizde, organizasyonlarınızda, düğün ya da davetlerde bu tür araçlarla rahatsızlık yaratılabiliyor. Özellikle kamuoyuna mal olmuş kişilerin ve sivillerin herhangi bir kısıtlamaya tabi olmadan kullanabileceği Drone Savar sistemleri üzerinde duruyoruz."

Güçlü, Drone Savar'ın gece de kullanılabilmesi için gece görüş ekipmanıyla donatıldığını bildirdi.