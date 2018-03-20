Down sendromlu çocuklar kupalarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdim etti

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda down sendromlu çocuklarla bir araya geldi.

21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü nedeniyle, dünya ve avrupa şampiyonalarında çeşitli dereceler elde eden down sendromlu çocuklar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının ardından kürsüye çıkarak, Erdoğan'a kupalarını takdim etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık ve çocuklar ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kaynak: AA