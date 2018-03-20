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Buradasınız : » » Down sendromlu çocuklar kupalarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdim etti

Down sendromlu çocuklar kupalarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdim etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısının ardından dünya ve avrupa şampiyonalarında çeşitli dereceler elde eden down sendromlu çocukları kabul etti.

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Down sendromlu çocuklar kupalarını Cumhurbaşkanı Erdoğana takdim etti

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda down sendromlu çocuklarla bir araya geldi.

21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü nedeniyle, dünya ve avrupa şampiyonalarında çeşitli dereceler elde eden down sendromlu çocuklar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının ardından kürsüye çıkarak, Erdoğan'a kupalarını takdim etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık ve çocuklar ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kaynak: AA

Etiketler: recep tayyip erdoğan, dünya down sendromu farkındalık günü
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