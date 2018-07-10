Dört bakan milletvekilliğinden istifa etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yeni sistemin kabinesini açıkladı. 2 kadın kabineye girdi. Bakanlar Kurulu'ndaki 4 isim yerini korudu.

4 isim değişmedi

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu kabinedeki yerlerini korudu.

Daha önce Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı yapan Berat Albayrak ise bu kabinede Hazine ve Maliye Bakanı oldu.

İstifa ettiler

Maliye ve Hazine Bakanı Berat Albayrak, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Adalet Bakanı Aldulhamit Gül, milletvekilliğinden istifa etti.

AK Parti'nin sandalyesi 290

TBMM'nin internet sitesinde, bu isimlerin sayfasında "Anayasa'nın 106. maddesi uyarınca Cumhurbaşkanı yardımcısı veya bakan olarak atama" ibaresi yer aldı.

İstifalarla birlikte, AK Parti'nin Meclisteki sandalye sayısı 290'a düştü.

Kaynak: AA