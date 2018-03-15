Dokunulmazlık dosyaları Meclis'e sevk edildi

Kılıçdaroğlu ve Buldan'ın yanı sıra, "Yasama Dokunulmazlığı'nın Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkereleri" TBMM Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu'na sevk edilen milletvekilleri şöyle:
- CHP Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen
- CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce
- CHP Kocaeli Milletvekili Haydar Akar
- CHP İzmir Milletvekili Zeynep Altıok
- HDP Grup Başkanvekili ve Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş
- HDP Kars Milletvekili Ayhan Bilgen
- HDP İstanbul Milletvekili Garo Paylan
- HDP Diyarbakır Milletvekili Feleknas Uca
- HDP Diyarbakır Milletvekili Çağlar Demirel
Son gelen 11 fezlekeyle Meclis'e ulaşan dosya sayısı 561 oldu.
Kaynak: AA