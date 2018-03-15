Dokunulmazlık dosyaları Meclis'e sevk edildi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'ın da aralarında olduğu 11 milletvekiline ait dokunulmazlık dosyaları, TBMM Başkanlığı'na sunuldu.

15 Mart 2018 Perşembe 17:33



