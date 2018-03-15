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Buradasınız : » » Dokunulmazlık dosyaları Meclis'e sevk edildi

Dokunulmazlık dosyaları Meclis'e sevk edildi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'ın da aralarında olduğu 11 milletvekiline ait dokunulmazlık dosyaları, TBMM Başkanlığı'na sunuldu.

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Dokunulmazlık dosyaları Meclise sevk edildi

Kılıçdaroğlu ve Buldan'ın yanı sıra, "Yasama Dokunulmazlığı'nın Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkereleri"  TBMM Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu'na sevk edilen milletvekilleri şöyle:

  • CHP Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen
  • CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce
  • CHP Kocaeli Milletvekili Haydar Akar
  • CHP İzmir Milletvekili Zeynep Altıok
  • HDP Grup Başkanvekili ve Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş
  • HDP Kars Milletvekili Ayhan Bilgen
  • HDP İstanbul Milletvekili Garo Paylan
  • HDP Diyarbakır Milletvekili Feleknas Uca
  • HDP Diyarbakır Milletvekili Çağlar Demirel

Son gelen 11 fezlekeyle Meclis'e ulaşan dosya sayısı 561 oldu.

Kaynak: AA

Etiketler: pervin buldan, meclis, Kılıçdaroğlu, dokunulmazlık dosyası
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