"Doktorum 'dönebilirsin' dese düşünmeden giderim"

Zeytin Dalı Harekatı'nda teröristlerle girdiği çatışmada kurşun isabet eden silahından kopan şarapnel parçalarıyla gözünden ve parmağından yaralanan gazi Kabakçı, Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde iki kez ameliyat oldu.

Durumu günden güne iyiye giden ve iyileşme sürecini Sakarya'nın Geyve ilçesindeki baba evinde geçiren Kabakçı, bir an evvel iyileşip Afrin'deki silah arkadaşlarının yanına gitmek için gün sayıyor.

Evli bir çocuk babası Ekrem Kabakçı, Bingöl 49. Komanda Tugayı'nda görevliyken birliğiyle Zeytin Dalı Harekatı'na katıldığını anlattı.

Emir gelir gelmez sabah saatlerinde operasyona başladıklarını aktaran Kabakçı, ilk olarak Bek Obası Köyü ve Küçük Darmık Dağı'nı ele geçirdiklerini söyledi.

"Hemen tahliye olmak istemedim"

Dağda teröristlerden kalan silahları tahliye etmek için beklediklerini belirten Kabakçı, "Akşam üzeri terörist grup bize saldırdı. Havan ve roket attılar, tankımızı hedef aldılar ama vuramadılar. En uç mevzide de ben vardım. Nereden atıldığını görünce arkadaşlarımızla karşılık verdik. Baskı ateşini kurduk" diye konuştu.

Kabakçı, çatışmada silahına mermi isabet ettiğini, şarapnel parçalarının parmağıyla gözünü yaraladığını belirterek, çatışmanın 2,5-3 saat sürdüğünü, ağrısı olmasına rağmen arkadaşlarını tehlikeye atmamak için hemen tahliye olmak istemediğini söyledi.

"İyileşip arkadaşlarımın yanına dönmek istiyorum"

Bölgenin teröristlerden temizlenmesiyle tahliye işleminin yapıldığını aktaran Kabakçı, "Doktorumuz, Kilis Devlet Hastanesi'ne sevk etti. Gözümün içinde 2 şarapnel parçası vardı. Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde iki kez ameliyata girdim. Durumum eskisine nazaran çok iyiye gidiyor. İnşallah iyileşip arkadaşlarımın yanına dönmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

"Onları düşündüğümüz zaman hata yaparız"

Ekrem Kabakçı, Afrin'de görevlerini en iyi şekilde icra ettiklerini belirterek, arkada kalan aile, eş, dost ve akrabayı düşünmemeye çalıştıklarını söyledi.

"Onları düşündüğümüz zaman hata yaparız, ben dahil yanımdaki arkadaşlarım da zarar görebilir" diyen Kabakçı, "Operasyona çıktığımız zaman her şeyi arkada bırakıyoruz, ta ki kışlaya dönene kadar. O zaman arayıp görüşebiliyoruz" ifadelerini kullandı.

Suriye tarafından önceden Türkiye'ye havan ve roketlerin atıldığını, vatandaşların yaralandığını belirten Kabakçı, "O yüzden bu operasyonun yapılması gerekiyordu. Oradaki halk, evde de dışarıda da güvenli değil. İnsanlar öyle yaşıyor, güvensiz ortamda yaşamak, her an ölecekmiş gibi yaşamak insanı hakikaten zorluyor" dedi.

"Kim olursa olsun 'aman' dileyene el kaldırmıyoruz"

Gazi Kabakçı, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) bölgede yaşayan sivillerin güvenliği için üstün gayret sarf ettiğini dile getirerek, şunları söyledi:

"Dağdaki terörist mermisi bittiğinde teslim oluyor, biz hiçbir şey yapmadan teröristi teslim alıyoruz. Bizim vicdanımız var, Türk ordusu olarak kim olursa olsun 'aman' dileyene el kaldırmıyoruz. Afrin'de de sivil halka hiçbir şekilde zarar vermedik. Aksine onlara yardımcı oluyoruz, kumanyamızı, suyumuzu paylaşıyoruz, bir kaşık aşımız varsa yeri geldi mi onu da paylaşıyoruz. Hiç olumsuz tepki almadık, hep gülerek karşıladılar. 'Hoş geldiniz, iyi ki geldiniz.' diyorlar."

"Doktorum 'dönebilirsin' dese düşünmeden giderim"

Operasyon sonucunda Afrin'in teröristlerden temizlendiğini hatırlatan Kabakçı, "18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 103. yıl dönümüne denk geldi. İki sevinç birden yaşadım. Hem şehitlerimizin kanı yerde kalmadı hem de kısa sürede ele geçirdiğimiz için çok sevindim" dedi.

Kabakçı, "Şu an tedavim bitse, doktorum, 'Görevine dönebilirsin' dese hiç düşünmeden giderim çünkü ben gitmezsem, o gitmezse, birileri bu işi yapmazsa emin olun bizim ülkemiz Suriye'den beter olur. Keşke dünyada savaş olmasa, Müslümanlar özellikle Orta Doğu'daki oyuna gelmeseler" diye konuştu.

Kaynak: AA