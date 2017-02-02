Doğu'yu şaha kaldıracak dev projeler geliyor

Cazibe Merkezleri Programı sayesinde Doğu ve Güneydoğu'daki 23 il cazip hale getirilecek.

Bir süre önce Başbakan Binali Yıldırım tarafından açıklanan "Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi· Cazi·be Merkezleri· Programı ve Yatırım ve Destek Hamlesi·" ile göreceli olarak gelişmişlik düzeyleri daha düşük olan bölgedeki 23 ilin kalkınması ve gelişmesi için önemli bir hamle atıldı.

Bölgenin kalkınması, istihdamının artması ve göçün azalmasına büyük katkı sunacak 62 milyar liralık bütçeli program kapsamında 2017 yılında 11 milyar liralık kamu yatırımı gerçekleştirilecek.

Girişimciler için büyük fırsatlar sunan programdan yararlanmak isteyenler yöredeki kalkınma ajansları aracılığıyla ön taleplerini Kalkınma Bankasına iletti. Bu kapsamda yapılan bin 200 başvuru, 19 milyar 600 milyon liralık yatırımla 112 bin 400 kişi için istihdam öngörüldü.

Karacadağ Kalkınma Ajansı (KKA) Genel Sekreteri Hasan Maral, Başbakan Binali Yıldırım'ın 4 Eylül 2016'da Diyarbakır'a gerçekleştirdiği ziyarette açıkladığı paketin Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı paketlerinden biri olduğunu söyledi.

Diyarbakır ve Şanlıurfa'da 300 yatırımcı bilgi aldı

Çok sayıda yatırımcının paketle ilgili bilgi almak için ajans ofislerini ziyaret ettiğini dile getiren Maral, Diyarbakır ve Şanlıurfa'da 300'ü aşkın yatırımcının konuyla ilgili bilgi almaya geldiğini belirtti.

Sadece Diyarbakır'daki yatırım destek ofislerine bilgi almak için 150 yatırımcının geldiğini işaret eden Maral, şöyle konuştu:

"Yeni başlayan çağrı dönemiyle yoğun talep olacağını öngörüyoruz. Çok daha büyük ölçekli yatırımcıların geleceğini düşünüyorum. Kalkınma Bankasından edindiğimiz verilere göre sadece Diyarbakır için yaklaşık 40 firma ön talepte bulunmuş. Bu firmaların bina, makine, teçhizat ve işletme kredisi dahil yapmayı düşündüğü yatırım miktarı 1,1 milyar lirayı aşıyor. Bu yatırımla 6 bine yakın bir istihdam söz konusu."

Maral, Başbakan Yıldırım'ın 24 Ocak'ta yaptığı açıklamanın ardından bir aylık başvuru sürecinin başladığını anımsatarak, "Yatırım yapmayı düşünenler bu paketleri değerlendirmelidir. Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı yatırım destek hamlelerinden birisidir. Yatırımcıların bu fırsatı kaçırmamasını öneriyorum." dedi.

Yatırımların istihdamı doğrudan destekleyeceğini dile getiren Maral, "Yatırım ortamının iyileşmesi, gençlerin iş hayatına katılması bölgenin hem sosyal hem ekonomik açıdan gelişmesini olumlu anlamda tetikleyecektir. Böylece bölgenin kaderini değiştirecektir." ifadelerini kullandı.

Yatırımlar ivme kazanacak

Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Diyarbakır Şube Başkanı Aydın Altaç da paketin iyi hazırlanmış bir program olduğunu, bunun hem kent hem de bölgedeki yatırımlara ivme kazandıracağını söyledi.

Doğu ve Güneydoğu'nun, terörün ekonomi ve işsizlik üzerinden zemin bulduğu bir bölge olduğunu belirten Altaç, programın terörün kullandığı bu zemini bozacağını vurguladı.

AK Parti hükümetlerinin bu paketle olumsuzlukları gidermek ve minimuma indirmek için büyük çaba sarf ettiğini anlatan Altaç, "Hükümetin yaptığı strateji doğru. İş camiası olarak bizler de destekleyeceğiz. Terör, şiddet ve suç örgütlerine bu alanı teslim etmeyeceğiz." diye konuştu.

Terör örgütlerinin umutsuz kesimlere hitap ettiğini vurgulayan Altaç, "Hiçbir şekilde terörün bölgeye, ülkeye yaymak istediği o umutsuzluk dalgasına kapılmamamız gerekiyor. Bölgenin ekonomisi gelişecek, işsizlik azalacak, terör de bitecek." ifadelerini kullandı.

"Terörün ayağının altındaki halıyı çekmiş oluruz"

Hak Sanayici ve İş Adamları Derneği (HAKSİAD) Başkanı Ramazan Azboy ise paketi desteklediklerini belirterek, yatırım yapmak isteyen girişimcilerin kendileri ile istişare için iletişime geçtiklerini söyledi.

Paketin kente, bölgeye ve ülkenin kalkınmasına büyük katkılarının olacağını ifade eden Azboy, ekonomik yatırımla insanların huzura kavuşacağını dile getirdi.

Yapılacak yatırımlarla terörün en büyük zeminlerinden işsizlik sorunun çözüleceğine işaret eden Azboy, şöyle devam etti:

"Biz ekonomik açıdan insanlarımızı rahatlatırsak, uğraşabilecekleri bir alan sunarsak nihayetinde teröre zemin hazırlayan alanı ortadan kaldırmış oluruz. Böylelikle olumsuzlukları minimize etmiş oluruz. Ekonomik kalkınmamızı gerçekleştirirsek, terörün ayağının altındaki halıyı çekmiş oluruz."