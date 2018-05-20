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Doğu Perinçek, Millet İttifakı'na eleştiri

Vatan Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Doğu Perinçek, CHP'nin başını çektiği Millet İttifakı'nı eleştirerek, "Bunların gizli müttefiki PKK ve HDP." dedi.

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Doğu Perinçek, Millet İttifakına eleştiri

Vatan Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Doğu Perinçek partisinin seçim bildirgesini Ankara'da açıkladı, yol haritasını anlattı. 

Seçilmesi durumunda izleyeceği politikaları anlatan Perinçek, "Kesinlikle ikinci tura kalacağım." dedi.

Perinçek'in hedefinde ise CHP'nin başını çektiği İYİ Parti ve Saadet Parti'sinin de yer aldığı Millet İttifakı ve CHP Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce vardı.

Doğu Perinçek, seçim beyannamelerindeki vaatlerin gerçeği yansıtmadığını iddia etti.

"Yalan söylüyorlar. Hepsi yalan söylüyor. Şunu vereceğim, bunu vereceğim, asgari ücreti şöyle yapacağım. Bir saklı müttefiği var o millet ittifakının o saklı ittifak PKK, HDP."

Kaynak: TRT Haber

Etiketler: doğu perinçek, hdp
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