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Doğu Perinçek: İnce'nin siyasi hayatı bitmiştir

Vatan Partisi Cumhurbaşkanı Adayı Doğu Perinçek, Korgeneral Metin Temel'in apoletlerini sökeceğini söyleyen Muharrem İnce'nin, PKK mevzilerinden kurşun sıktığını söyledi.

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Doğu Perinçek: İncenin siyasi hayatı bitmiştir

Vatan Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Doğu Perinçek, CHP Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce'nin 2. Ordu Komutanı Korgeneral İsmail Metin Temel'e yönelik sözlerini Twitter hesabından eleştirdi.

Perinçek, Türk Ordusu'nun Komutanı Temel'in apoletlerini sökeceğini söyleyen Muharrem İnce'nin bu hareketiyle PKK mevzilerinden kurşun sıktığını dile getirdi.


 

"İnce’nin siyasi hayatı bitmiştir."

Cumhurbaşkanının dahi apolet sökmeye hakkı olmadığını hatırlatan Perinçek, İnce'nin cumhurbaşkanı olma şansının kalmadığını söyledi.

Paylaşımında "İnce’nin siyasi hayatı bitmiştir." vurgusu yapan Perinçek, CHP Cumhurbaşkanı Adayı İnce'nin hukuku bilmediğini ve ayaklar altına aldığını belirtti.

Vatan Savaşı veren Türkiye'nin komutanlarının ABD, PKK ve FETÖ'nün hedefinde olduğunu anlatan Perinçek, "İnce'nin ABD ve piyonlarıyla beraber Türk Ordusu’na psikolojik savaş yürütüyor." dedi.

Kaynak: TRT Haber

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