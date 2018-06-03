Doğu Perinçek: İnce'nin siyasi hayatı bitmiştir

Vatan Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Doğu Perinçek, CHP Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce'nin 2. Ordu Komutanı Korgeneral İsmail Metin Temel'e yönelik sözlerini Twitter hesabından eleştirdi.

Perinçek, Türk Ordusu'nun Komutanı Temel'in apoletlerini sökeceğini söyleyen Muharrem İnce'nin bu hareketiyle PKK mevzilerinden kurşun sıktığını dile getirdi.

Muharrem İnce, “apoletlerini sökeceğim” diyerek Türk Ordusu’nun kahraman komutanı Metin Temel’e PKK’nın mevzilerinden kurşun sıkıyor. — Doğu Perinçek (@Dogu_Perincek) 2 Haziran 2018

"İnce’nin siyasi hayatı bitmiştir."

Cumhurbaşkanının dahi apolet sökmeye hakkı olmadığını hatırlatan Perinçek, İnce'nin cumhurbaşkanı olma şansının kalmadığını söyledi.

Paylaşımında "İnce’nin siyasi hayatı bitmiştir." vurgusu yapan Perinçek, CHP Cumhurbaşkanı Adayı İnce'nin hukuku bilmediğini ve ayaklar altına aldığını belirtti.

Türkiye, Vatan Savaşı veriyor. Vatan Savaşı’nın komutanları ABD, PKK ve FETÖ’nün hedefidir. İnce, ABD ve piyonlarıyla birlikte Türk Ordusu’na psikolojik savaş yürütüyor. — Doğu Perinçek (@Dogu_Perincek) 2 Haziran 2018

Vatan Savaşı veren Türkiye'nin komutanlarının ABD, PKK ve FETÖ'nün hedefinde olduğunu anlatan Perinçek, "İnce'nin ABD ve piyonlarıyla beraber Türk Ordusu’na psikolojik savaş yürütüyor." dedi.

Kaynak: TRT Haber