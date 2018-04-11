Doğu Gutalılar Türk misafirperverliğinden memnun

Suriye’de Esed rejiminin zulmünden kaçıp göç etmek zorunda kalan Doğu Gutalılar için Azez’in Erbil köyünde şimdiye kadarki en büyük kamp alanı kuruldu. 3500 kişilik grup buradaki yaklaşık 600 çadıra yerleştirilecek ve her türlü ihtiyaçları burada karşılanacak.

Yaklaşık 6500 Doğu Gutalı bölgeye giriş yaptı”

Fırat Kalkanı AFAD Bölge Koordinatörü Bekir Şen, “Doğu Guta’dan gelen 3548 kişiyi buraya yerleştireceğiz. Yaklaşık 500’ün üzerinde çadır var. Bugüne kadar Doğu Guta’dan gelen toplam sayı 3017. 3500 daha ilave ettiğimiz zaman yaklaşık 6500 Doğu Guta’dan Fırat Kalkanı bölgesine giriş yapılmış oldu" dedi.

Kızılay Kamp Sorumlusu Şafak Lostar ise, sağlık, gıda ve sıcak yemek hizmetlerinin verileceğini belirterek, “Devletimizin gücünü misafirlerimize yansıtacağız” dedi.

Çadırlara yerleştirilip sağlık kontrolünden geçiriliyorlar

Evlerini, sevdiklerini, her şeylerini geride bırakıp uzun ve zorlu bir yolculuktan sonra kampa ulaşan Doğu Gutalılar, yanlarına sadece birkaç parça taşıyabilecekleri eşyaları aldı.

Aralarında çocukların ve yaşlılarında olduğu grup, tek tek çadırlara yerleştirildi ve yerleştirme işlemi tamamlandıktan sonra sağlık kontrolünden geçiriliyor. Eğer hastanın daha yoğun bir tedaviye ihtiyacı varsa hastaneye sevk edilmesi için gerekli işlemler gerçekleştiriliyor.

“Çok iyi karşılandık”

AFAD’ın kurduğu kampa sığınan bir Doğu Gutalı, “Çok şükür buraya geldik, çok iyi karşılandık. Buranın insanlarına ve Türk hükümetine çok çok teşekkür ederim” dedi.

Bir diğer kamp sakini ise, “Oradaki durum çok kötü. Esed rejimi bombalar yağdırıyordu üstümüze. Günlerce yerin altında yaşadık. 2 günlük yolculuğun ardından buraya geldik. Yolda çok zor anlar yaşadım” ifadelerini kullandı.

"Çocuğun elindeki meyveyi 2 aydan beri görmüyorduk"

“Kardeşlerimiz burada bizi çok iyi karşıladı” diyen bir baba ise, “Çocuğun elindeki meyveyi 2 aydan beri görmüyorduk, burada gördük” dedi.

Kızılay ikinci kamp için çalışmalara başladı

Türk Kızılayı, birinci kampın yakınına yeni bir kamp daha kurmak için hazırlıklara başladı. Erbil’deki ikinci kamp yaklaşık 2 bin Doğu Gutalıyı ağırlayacak.

Kaynak: TRT Haber