Doğu Guta'dan tahliye edilen 650 sivil Azez'e getirildi

Tahliye edilen Doğu Gutalılar, Suriye’nin güvenli bölgelerinde Türk Kızılayı ve AFAD’ın kurduğu çadırlarda kalıyor.

İhtiyaçları Türkiye tarafından karşılanıyor

AFAD tarafından Fırat Kalkanı bölgesinde bulunan Azez’de 18 çadır kuruldu. Çadırlara yerleştirilen 650 Doğu Gutalının ihtiyaçlarını Türkiye karşılıyor.

Çocuklar için oyun parkları kuruldu

AFAD, oluşturduğu geçici çadır kentte, yıllardır bombardıman altında yaşayan çocuklar için oyun parkı da kurdu. Çocuklar uzun zamandır hasret kaldığı oyunları oynayabiliyor.

Doğu Gutalılar ücretsiz tedavi görüyor

Çadırkentte, bölgeden tahliye edilen Doğu Gutalılar için bir de sağlık merkezi var. Doğu Gutalılar burada ücretsiz olarak tedavi görüyor.

Doğu Guta’dan gelen ailelerin yemek ihtiyaçlarını da AFAD ve Türkiye’den bölgeye giden insani yardım kuruluşları karşılıyor.

Kaynak: TRT Haber