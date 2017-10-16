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Doğu Anadolu'da yüksek kesimlere kar yağışı bekleniyor

Doğu Anadolu Bölgesi'nin yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor.

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Doğu Anadoluda yüksek kesimlere kar yağışı bekleniyor

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava sıcaklığı, mevsim normallerinde seyredecek.

Bölge genelinde havanın parçalı, çok bulutlu ve aralıklı yağışlı, yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar, diğer yerlerde ise yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın kuzeybatıdan kuvvetlice, zaman zaman fırtına şeklinde eseceği bölgede, en düşük hava sıcaklığı Iğdır'da 7, Erzincan'da 6, Ardahan'da 4, Tunceli'de 3, Erzurum ve Kars'ta 2, Ağrı'da sıfır derece ölçüldü.

Günün en yüksek sıcaklığı ise Iğdır'da 21, Tunceli'de 20, Ağrı'da 16, Erzincan'da 15, Erzurum ve Kars'ta 9 ve Ardahan'da 6 derece olacak.

Etiketler: Doğu Anadolu Bölgesi, Kar yağışı
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