Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beykoz Mecidiye Kasrı'nda Anayasa Mahkemesinin kuruluşunun 55. yıl dönümü dolayısıyla verilen gala yemeğine katıldı.

Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, "Türkiye, demokrasi ve hukuk devleti konusundaki kararlılığını 15 Temmuz'da hiçbir şüpheye yer kalmayacak şekilde ibra etmiş bir ülkedir. Bunun için Avrupa Birliği başta olmak üzere kimi kurum ve devletlerin 16 Nisan halkoylaması sonuçları üzerinden ülkemizin demokrasisini sorgulamasına izin veremeyiz." ifadelerini kullandı.

"Doğru bildiğimiz yolda kararlılıkla ilerlemeyi sürdüreceğiz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AKPM'de alınan 'siyasi denetim' kararına ilişkin, "Fransa olağanüstü hal şartlarında seçime gidince ses çıkarmayanların, üstelik de bir darbe girişiminin ardından Türkiye aynı yöntemi uyguladı diye bizi yeniden denetim sürecine almaları en hafif ifadesiyle ayıptır. Tarih en büyük hakemdir. Bugünler gelip geçecek ama herkesin doğruları ve yanlışları bir ibret vesikası olarak ortada kalacaktır. Biz Türkiye olarak doğru bildiğimiz yolda kararlılıkla ilerlemeyi sürdüreceğiz." dedi.