Doğan Medya'da devir teslim yapıldı

Doğan Şirketler Grubu Holding (Doğan Holding) Yönetim Kurulu'nun medya sektöründe faaliyet gösteren şirketlerdeki paylarının, Demirören Medya Yatırımları Ticaret AŞ'ye satışının ardından devir teslim töreni gerçekleştirildi.

Bağcılar'daki Hürriyet gazetesi binasında düzenlenen törende konuşan Doğan Holding Onursal Başkanı Aydın Doğan, 40 yıl önce bir yolculuğa çıktığını belirterek, bu sürede edindiği dostlarından değil sadece binadan ayrıldığını, ölene kadar dostluğunu devam ettireceğini söyledi.

Doğan, 59 yıl önce Mecidiyeköy vergi dairesine kaydolduğunu dile getirerek, şöyle devam etti:

"40 yıla yakın süredir de basın dünyasına adım attım. Benim iç dünyasında oturup sohbet ettiğim, arkadaşlık ettiğim çok az insan vardır. Benim bütün arkadaşlarım medyadadır. Cumartesi Atiye Sokak gezmelerim, Zanzibar tavla partilerim, Bodrum sohbetlerimiz basındadır. İçimde böyle bir kurumdan ayrıldığım için burukluk var. Fakat o arkadaşlarımla yollarım ayrılacağı için ben ne yapacağım. Bundan sonra yeni dostlar zor bulmak. Hani kırkından sonra saza başlayan öbür dünyada çalarmış. Onun için eski dostlarla yine dostluğumu devam ettirmek istiyorum. Demirören ailesiyle medya grubu için kendi isteğimle hiç kimsenin baskısı olmaksızın Yıldırım Bey'le ilk konuşmayı yaptık. 4 konuşma sonrasında ikisini gizli tuttuk. İkisini de holding binasında yaparsak duyulur diye Hilton'da gizli yaptık, sonra da halka açıkladık. 22 Mart'ta halka açıkladık. Bizim yayın grubunun sahibi Demirören ailesi olmuştur."

"İyi para verdiler"

Demirören ailesini uzun yıllar öncesinde tanıdığını belirten Doğan, 1980'li yılların başında Erdoğan Demirören'in Ercüment Karacan'la olan dostluğu dolayısıyla Milliyet Gazetesi'nin yüzde 25 hissesini aldığını, bir süre ortaklık yaptıktan sonra da bu hisseyi kendisine devrettiğini anlattı. Doğan, 2011'de de Erdoğan Demirören'e Milliyet ve Vatan gazetelerini sattığını kaydetti.

Aydın Doğan, 40 yıl önce bir gemiyle yolculuğa çıktığını, dalgalarla boğuştuğunu, amacının ne kadar çile çektiğini kimseye göstermeden gemiyi salimen limana getirmek olduğunu ifade ederek, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Türk basın amiral gemisini limana salimen getirdim. Demirören ailesine teslim ediyorum. Diliyorum ki Demirören ailesi bu gemiyi uzun yıllar daha da büyüterek daha da etkinleştirerek devam ettirecek ve ben de bununla iftihar edeceğim. Sattığım malı aldılar, hayrını gördüler. Onlar da bedava almadılar yani. İyi para verdiler. Hatta pazarlıklarda bir ara ben vazgeçmek istedim. Baktım ki 'Peki hayırlı olsun biz de paramızı alırız.' dediler. Ben de parayı vermek istemedim. İnanıyorum ki bu aile de basının kendi etik değerleri içerisinde, kendi bağımsızlığı içerisinde devam ettirecek ve daha güzel günlere götürecek."

Gazetenin henüz kanuni devir süresinin bitmediğini anlatan Doğan, ay sonuna kadar sürecin tamamlanacağını, şu anda sorumlulukların kendilerinde olduğunu, ancak bugünden itibaren Yıldırım Demirören'in bütün şirketlerde kendi tespit ettiği kişileri yönetici olarak görevlendireceğini söyledi.

"Kalıcı olan Türk medya tarihini yazan bu kurumlar"

Demirören Grubu Yönetim Kurulu Başkan Vekili Yıldırım Demirören de Doğan ailesiyle dostluklarının yarım asra dayandığını belirterek, bu devir teslimin iki köklü aile arasında gerçekleşmesinin bu nedenle sürpriz olmadığını söyledi.

Demirören grubunun yolunun Hürriyet ve Doğan grubuyla da ilk kez kesişmediğini dile getiren Yıldırım Demirören, şöyle devam etti:

"Ömrünü ülkesine, bayrağına ve milletine adamış Erdoğan Demirören 1965'te Hürriyet Gazete Dağıtım Şirketi'nin Simavi ailesiyle birlikte ortaklarından biriydi. 1979'da da Aydın Bey Milliyet'i Karacan ailesinden satın alırken yine kendisi ortaklardan biriydi. En son 2011'de Milliyet, Vatan gazetelerinin satışı yapılmıştı. Bu binaların, kurumların ne kadar bir arada olduğunu görüyoruz ve diyoruz ki kalıcı olan Türk medya tarihini yazan bu kurumlar, bu kurumlara can veren emekçiler, gazeteciler ve yayıncılardır. Üzerine çok yazılıp çok konuşuldu. Gerçekleri yansıtmayan spekülasyonlar yapıldı. Ancak bilmenizi isteriz ki ortak geçmişimizi değerlendirdiğimizde birlikte sahip çıkacak tarihimizi de bizler birlikte yazacağız. Sizlerden tek ricamız ön yargıdan uzak kalmanız. En çok da kendinize ve kurumlarınıza güvenmenizdir. Babam Erdoğan Demirören her zaman ülkem, bayrağım ve milletim söz konusuysa biz her şeyimizle varız. Bizler bu hizmet bayrağını ve bu gemiyi büyük bir onurla her ne pahasına olursa olsun tüm aile fertlerimizle ve sizlerle birlikte taşıyacağımıza inanıyoruz."

"Şimdi büyük denizlere açılma vakti"

Yıldırım Demirören, Aydın Doğan'ın "40 yıl dalgalarla boğuştum gemiyi sağ salim limana ulaştırdım" sözlerini hatırlatarak, "Şimdi büyük denizlere açılma vakti bizde. Bu yolculuğumuzu da hep birlikte yapacağımıza inanıyoruz. Ömrünü ülkesine milletine işine ve ailesine adayan sevgili babamız Erdoğan Demirören'e ailem ve kardeşlerim adına teşekkür ediyorum. Her şeyin ülkemize ve sizlere mutluluk ve başarı getirmesini diliyorum" dedi.

"Avrupa, dünya bizi izliyor"

Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Müdürü Fikret Bila da iki aile arasında gerçekleşen bu devirin, Türk medyası için çok önemli ve büyük bir olay olduğunu belirterek, "Her iki aileyi de tanıyoruz, hem Türk iş dünyasının hem de Türk basınının çok köklü iki ailesi ve 60 yıldır dostlukları ve iş arkadaşlıkları olan iki büyük iş adamının liderlik ettiği iki ailedir. Dolayısıyla bu devir teslimin çalışanlarımıza, Türk basınına hayırlı olmasını diliyorum. Erdoğan Demirören ve Demirören ailesine de Hürriyet dünyasına hoş geldiniz dileklerimi iletiyorum" diye konuştu.

Hürriyet dünyasının Türk basınındaki önemine dikkati çeken Bila, "Sadece Türkiye için değil Avrupa ve dünya için de önemli yere sahip bir basın kuruluşudur. Hepimiz burada çalışıyor olmaktan gurur duyuyoruz. Çünkü Avrupa, dünya bizi izliyor. Bazı ölçülerimize baktığımız zaman Avrupa'da bazen ikinci-üçüncü bazen de birinci, dünyada ise ilk 10'a giren bir iletişim ağımız var. Bu bakımdan Türkiye açısından çok önemli bir kurum olduğunu biliyoruz. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Hürriyet'in amiral gemisi olarak, bir çok başarıyı seyir defterine kaydedeceğimizden eminim" değerlendirmesini yaptı.

Törene, Demirören Grubu Yönetim Kurulu üyeleri Meltem Demirönen Oktay ve Tayfun Demirören ile Arzuhan Doğan Yalçındağ ve Vuslat Doğan Sabancı da katıldı.

