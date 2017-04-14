Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, "Eğer milletin seçtiğini beğenmezsen kusura bakma senin demokrasiyle hiç alakan yoktur. Sen eski tek parti döneminden hatta onun da faşist dönemlerinden kalmışsındır. Yani bir kimse zorla, zaptiyeyle, jandarmayla, polisle kendi devletini kurmuş milleti zulüm altında inletiyor. Bu kendi dönemlerini hatırlatır." dedi.

Yılmaz, referandum çalışmaları kapsamında Sivas'ın Divriği, Kangal ve Altınyayla ilçelerini ziyaret etti.

İlk Olarak Divriği'ye gelen Yılmaz, AK Parti İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen toplantıda, 16 Nisan'daki halk oylamasına değindi.

Yılmaz, halk oylamasında milletin görüşünü sorduklarını belirterek "Diyoruz ki bu devletin, ülkenin, demokrasinin sahibi sensin. Bu ülkede ne varsa hepsinin sahibi bu aziz millet. Kurumların da sahibi bu aziz millet, kurumları da oluşturacak bu aziz millet. Sorumuz şu, bu halk oylamasının esas konusu, hükümeti de sandıkta sen seçmek ister misin? Sandıkta hükümet seçeceksin. Hiçbir vatandaşımın, kardeşimin 'Ben bilmem, yapamam, aklım ermez, ben değil, Ankara'dan bizim gönderdiklerimiz hükümet kursun' diyeceklerini sanmam." diye konuştu.

Hükümeti de vatandaşın kurmasını istediklerini vurgulayan Yılmaz, şöyle konuştu:

"Niçin Ankara'da hükümetin kurulmasını istemiyoruz. Türkiye bunları tecrübe etti, yaşadı, koalisyonları gördü. Türkiye, hükümet kuramama durumunu gördü, Türkiye zaman kaybetti, Türkiye kaynak israf etti. 2015 Haziran'ını herkes hatırlar. Bu millet hiçbir partiye tek başına hükümet kurma yetkisi vermedi. Hükümetin Milliyetçi Hareket Partisi ile mi, Cumhuriyet Halk Partisi'yle mi kurulacağını biz dahi merak ettik. Partilere hangi bakanlıklar verilecek, biz dahi bilemedik. Neden? Çünkü pazarlık konusu da ondan. Sonuçta mutabakata varılırsa hükümet çıkacak. Hazirandan kasıma kadar bir hükümet kurulamadı, kurulamayınca da seçime tekrar gitmek zorunda kaldık. 6 ay süre kaybettik. Aynı tablo 2019 seçimlerinde de çıkabilir mi? Çıkabilir. Sandıktan ne sonuç çıkacağını Allah'tan başka kimse bilmez. 2019'da böyle bir tablo yaşamamamız için şimdiden tedbir alınması gerekiyor. '2019'u bekleyelim de o zaman böyle bir sıkıntı çıkınca o zaman sorunu çözelim' dediğinizde sorunu çözecek gücümüz olmuyor. Ancak sorun çıkmadan önce basiretli, ferasetli yönetici onun olabileceğini düşünerek gereken tedbiri alması lazım. İşte şimdi halk oylamasıyla millete getirdiğimiz bu."

Yılmaz, yüzde 50 ile bu devleti yönetmenin yüzde 34'lerle yönetmekten daha demokratik ve daha milli iradeye uygun olduğunu dile getirerek şunları kaydetti:

"Elinde adalet terazisi olan, gözünü kapatmayan, inatlaşmayan herkes 'Bu sistem daha demokratiktir' diyecek. Sadece bu gerekçe olsun başka hiçbir gerekçe olmasın, buna 'Evet' oyu vermek için yeterlidir. Bu sistem kendini değiştirmek için herkese fırsat tanıyacaktır. Tek suçladıkları şey, 'Tek adam' diyorlar, değil mi? Tek adam kendiliğinden oraya gelmez ki. Tek adamı oraya seçen kim? Millet. Millet kötüyü, yanlışı, kendisine zulüm edeni, haksızlık yapanı, vaadini tutmayanı seçer mi? O halde ne demek istiyorlar, millete 'Sen bir şey bilmezsin, cahilsin, adam seçemiyorsun' diyemediklerinden, milletin seçtiğine bakıp diyorlar ki, 'Sen tek adamsın' diyorlar. Milleti suçlayamadıklarından fakat kafa kodlarında, perde arkasında, gizli perde gerisinde o var, onu dile getiremiyor. Çünkü demokrasinin D'si, milletin yaptığını doğru kabul etmekten geçer. Demokrasinin ilk basamağı 'Milletin tercihi başım, gözüm üstüne' demekten geçer. Eğer milletin seçtiğini beğenmezsen kusura bakma senin demokrasiyle hiç alakan yoktur. Sen, eski tek parti döneminden hatta onun da faşist dönemlerinden kalmışsındır. Yani bir kimse zorla, zaptiyeyle, jandarmayla, polisle kendi devletini kurmuş milleti zulüm altında inletiyor. Bu, kendi dönemlerini hatırlatır. Dolayısıyla bu millet seçiyor mu, seçiyor. Millet kötü adam seçmez."

Yılmaz, programdan sonra ilçedeki pazar esnafını selamladı ve restorasyonu devam eden Divriği Ulu Cami'yi ve Darüşşifası'nı gezdi. Yılmaz, ardından Divriği MHP ve CHP ilçe başkanlıklarını ziyaret etti.

Daha sonra Kangal ilçesine geçen Yılmaz, düğün salonunda düzenlenen toplantıda, milletten bir vekalet görevi daha istediklerini söyledi.

Yılmaz, 16 Nisan'da yapılacak halk oylamasının bir siyasi parti meselesi olmadığını vurgulayarak "Mesele AK Parti'nin meselesi olsa yanımızda Milliyetçi Hareket Partisi olmazdı. Milliyetçi Hareket Partisi diyor ki, 'Bu uğurda yürüyelim'. Sadece Milliyetçi Hareket Partisi de değil, Büyük Birlik Partisi de diyor ki 'Doğru bir tercih milletin önüne getirildi, biz de bu tercihi destekleyelim' diyor. Saadet Partisinin tabanı da bunu söylüyor." diye konuştu.

Yeni sistemin, iki başlılığı ortadan kaldıracağını, Türkiye'ye istikrar getireceğini belirten Yılmaz, Türkiye'nin hep istikrarlı hükümetler döneminde büyüdüğünü söyledi.

Yılmaz, konuşmanın ardından Kangal MHP ve CHP ilçe başkanlıklarını ziyaret etti.

Bakan Yılmaz, Altınyayla ilçesinde de vatandaşlardan halk oylamasında "Evet" oyu kullanmalarını istedi.