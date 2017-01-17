Diyarbakır'daki saldırıya ilişkin 3 kişi gözaltına alındı

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde, 4 polis memurunun şehit düştüğü, 2 polisin yaralandığı bombalı saldırya ilişkin geniş çaplı soruşturma sürüyor.

Saldırıyla ilişkisi olduğu tespit edelin 3 kişi gözaltına alındı.

Saldırının şiddeti gün ağarınca ortaya çıktı

Dicle Üniversitesi yerleşkesindeki hafriyat döküm alanında dün görevli çevik kuvvet polis ekibini taşıyan zırhlı aracın geçişi esnasında Sadi Tanoğlu Köyü Mezarlığı duvarının olduğu bölgeye önceden tuzaklanan patlayıcının infilak ettirilmesiyle 2 metre genişliğinde, 1 metre derinliğinde çukur oluştu.

Saldırıda kullanılan patlayıcının tuzaklandığı mezarlıkta da bazı mezarlar tahrip oldu, ağaçlar devrildi.

Mezarlığa gelen bazı vatandaşlar, yakınlarının zarar gören mezarlarını temizledi.

Saldırının ardından teröristlerin yakalanması için bölgede başlatılan operasyon sürüyor. Bu arada yaralı polis memurlarının tedavisi Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde devam ediyor.

Şehit polisler memleketlerine uğurlandı

Bombalı saldırıda şehit olan 4 polis memuru için Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü'nde tören düzenlendi. Törenin ardından şehit polisler memleketlerine uğurlandı.