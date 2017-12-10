Diyarbakır'daki dev operasyon başarıyla tamamlandı

7 Aralık’ta terör örgütü PKK’ya yönelik Diyarbakır’ın Hani, Lice ve Kocaköy ilçelerinde başlatılan Bayrak-70 Şehit Jandarma Teğmen Recep ERDOĞAN-2 Operasyonu sona erdi. Operasyonda terör örgütü mensuplarının kullandığı sığınak ve mağaralar kullanılamaz hale getirildi. 12 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Hani, Lice ve Kocaköy ilçelerinde 7 Aralık 2017 Perşembe günü saat 18.00’den itibaren icrasına başlanılan Şehit Jandarma Teğmen Recep Erdoğan Operasyonu, 9 Aralık 2017 Cumartesi günü saat 22.00 itibarıyla başarıyla tamamlandı.

Operasyonda teröristlerce kullanıldığı belirlenen iki sığınak ve mağara kullanılamaz hale getirildi, sığınakta kalaşnikof tüfek, zbrojovka piyade tüfeği, 70 fişek, 11 el yapımı patlayıcı, iki radyo frekanslı patlatma düzeneği, uzaktan kumanda, 400 metre kablo, 11 tüp, 56 pil, vitrin mankeni baş kısmı ile bol miktarda gıda ve yaşam malzemesi elde edildi.

Yol kontrol faaliyetlerinde 2 bin 116 şahıs ve 985 aracın sorgulaması yapıldı, biri "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 12 şüpheli yakalandı.

1 milyon TL değerine esrar maddesi ele geçirildi

Valiliğin açıklamasında, narko-terörizmle mücadele faaliyeti kapsamında, Lice ve Hani ilçeleri kırsal alanında icra edilen adli ve temas arama faaliyetleri neticesinde, piyasa değeri 1 milyon 293 bin TL olan 112,5 kilogram kubar ve 11,2 kilogram toz olmak üzere toplam 123,7 kilogram esrar maddesinin ele geçirildiği ve Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı gereğince, muhafaza altına alındığı belirtildi.

İHA