Diyarbakır’da sandıkların tamamı açıldı

Türkiye, Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sandık başına gitti.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) kararına göre, Türkiye'de saat 08.00'de başlayan oy verme işlemi 17.00'de tamamlandı. Seçmenler, Türkiye genelinde kurulan 180 bin 65 sandıkta oylarını kullandı.

TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI

Oy kullanma işlemlerinin tamamlanmasının ardından sayım yapıldı. Milletvekili Genel Seçimi sonucuna göre Diyarbakır'da en fazla oyu yüzde 66,14 ile HDP aldı. AK Parti ise yüzde 20,94 ile ikinci sırayı aldı.

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ise en fazla oyu yüzde 66,21 ile HDP'nin adayı Selahattin Demirtaş aldı. Demirtaş'ı, yüzde 27,43 ile Recep Tayyip Erdoğan takip etti.

Diyarbakır Geneli Milletvekili Genel Seçimi açılan sandık oranı: %100

Cumhur İttifakı: %22,22

- AK Parti: %20,94

- MHP: %1,28

Millet İttifakı: %6,67

- CHP: %2,22

- SP: %1,70

- İyi Parti: %2,75

HDP: %66,21

Diğer: %4.65

Diyarbakır'da cumhurbaşkanı seçimi açılan sandık oranı: %100

Recep Tayyip Erdoğan: %27,43

Muharrem İnce: %6,16

Meral Akşener: %1,01

Selahattin Demirtaş: %64,31

Temel Karamollaoğlu: %0,96

Doğu Perinçek: %0,12

6 aday yarıştı

Cumhurbaşkanı seçiminde 6 aday yarıştı. AK Parti ve MHP'nin kurduğu "Cumhur İttifakı" Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı, CHP Muharrem İnce'yi, HDP ise Selahattin Demirtaş'ı cumhurbaşkanı adayı olarak gösterdi.

Seçmenlerin imzasıyla cumhurbaşkanı adayı olmak üzere başvuran ve gerekli 100 bin imzayı toplayan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ve Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek de cumhurbaşkanı olabilmek için yarıştı.

İttifaklar

Vatandaşlar, bu seçimde 550 yerine 600 milletvekili için oy kullandı. Seçime AK Parti, CHP, HDP, HÜDA PAR, İYİ Parti, MHP, Saadet Partisi ile Vatan Partisi katıldı. BBP'nin adayları AK Parti, DP'nin adayları ise İYİ Parti listelerinden seçime girdi.

Siyasi partilerin ittifak yaparak, seçime katılmasına olanak tanıyan yeni yasa değişikliği sayesinde ittifaklar da kuruldu. AK Parti ve MHP "Cumhur İttifakı", CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi ise "Millet İttifakı" adı altına oy pusulasında yer aldı.

Kaynak: TRT Haber