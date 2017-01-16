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Buradasınız : » » Diyarbakır'da polis ekibine terör saldırısı

Diyarbakır'da polis ekibine terör saldırısı

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde Dicle Üniversitesi yerleşkesi yakınlarında polis ekibine saldırı düzenlendi. Saldırıda 3 polis şehit oldu, 3 polis yaralandı.

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Diyarbakırda polis ekibine terör saldırısı

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde, Dicle Üniversitesi yerleşkesinde polis ekibine düzenlenen terör saldırısında 3 polis memuru şehit oldu, 3 polis yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Dicle Üniversitesi yerleşkesindeki hafriyat alanı yakınlarında polis aracının geçişi sırasında PKK'lı teröristlerce önceden yol kenarına tuzaklanan el yapımı patlayıcı infilak ettirildi.

Saldırıda 3 polis şehit düştü, 3 polis yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Saldırının ardından olay yerine gelen İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan, Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Talip Gül, Sur İlçe Emniyet Müdürü Asuman Karacık incelemelerde bulundu.

Polis ekiplerinin olay yerinde incelemesi devam ediyor.

 

Etiketler: terör saldırısı, PKK, diyarbakır saldırı, diyarbakır patlama
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