  • 13 TEMMUZ 2017, PERŞEMBE

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Diyarbakır'da FETÖ davasında karar

Terör örgütü FETÖ soruşturması kapsamında hakkında dava açılan eski polis memuru "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

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Diyarbakırda FETÖ davasında karar

Diyarbakır'da Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında hakkında dava açılan eski polis memuruna "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

Diyarbakır 4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen karar duruşmasında tutuksuz yargılanan sanık Fikret D. hazır bulundu.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, dosyaya eklenen bilirkişi raporunda sanığın dijital materyallerinde FETÖ üyelerinin kendi aralarındaki iletişimi sağladıkları sohbet programları olan "Kakao Talk" ve "Eagle Im" programlarının yüklü olduğunu bildirdi.

Sanığın FETÖ/PDY ile organik bağının olduğunun anlaşıldığını belirten savcı, mevcut delil durumu, kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren somut delillerin bulunması suçun vasıf ve mahiyetini gerekçe göstererek, sanığın "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan cezalandırılması yönünde görüş bildirdi.

Duruşmada savunma yapan sanık Fikret D, savcının cezalandırılması yönündeki görüşüne kabul etmediğini belirterek, terör örgütünün kendi içinde sohbet amaçlı programlarını kullanmadığını ileri sürdü.

Dijital materyallerde yapılan incelemelerin yeterli olmadığını, örgütle bağlantısının olmadığını savunan sanık, beraatini talep etti.

Savunmanın ardından kararını açıklayan mahkeme, sanık Fikret D'nin "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi.

Etiketler: terör örgütü, PDY, fetö, Diyarbakır
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