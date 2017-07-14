Diyarbakır'da "ByLock" kullanan bin 388 kişi tespit edildi

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcısı Kamil Erkut Güre, kentte Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) şifreli haberleşme programı ByLock'u kullanan bin 388 kişinin tespit edildiğini bildirdi.

Güre, "Anayasayı İhlal", "Hükümete Karşı İsyan" ve "Silahlı Terör Örgütü Üyeliği" suçlarından darbe teşebbüsünün yapıldığı 15 Temmuz 2016'dan bugüne kadar asker, polis, vali yardımcısı, kaymakam, hakim, savcı, avukat ve çeşitli meslek gruplarının temsilcileri hakkında yürütülen dava ve soruşturmalar ile terör örgütü PKK'ya yönelik yürütülen soruşturmalara ilişkin istatistik verileri açıkladı.

"FETÖ soruşturmalar kapsamında 5 bin 477 kişi hakkında yasal işlem başlatılmış, 897 kişi hakkında tutuklama, bin 219 kişi hakkında adli kontrol hükümlerinin uygulanması kararı verilmiştir." diyen Güre, soruşturmalar kapsamında 927 kişinin serbest bırakıldığını, 14 kişinin ise kolluk işlemlerinin sürdüğünü bildirdi.

Hakkında tutuklama kararı verilenlerden 150'sinin soruşturma, 137'sinin kovuşturma aşamasında tahliye edildiğini, 610'unun ise tutukluluk halinin sürdüğünü aktaran Güre, 934 iddianame hazırlanarak kamu davası açıldığını, kovuşturma aşamasında bin 35 sanıktan 478 kişi hakkında tutuklama, 478 kişi hakkında adli kontrol hükümlerinin uygulanması, 1 kişi hakkında da yakalama kararı verildiğini aktardı.

Güre, FETÖ'nün finans yapılanmasına yönelik soruşturmada 10 ticari şirketin tespit edildiğini, 9 şirket hakkında dava açıldığını ve 1 şirket hakkında da işlemlerin devam ettiğini kaydetti.

Diyarbakır'da bin 388 ByLock kullanıcısı çıktı

Soruşturmalar kapsamında kentte ByLock kullananların tespit edildiğini bildiren Güre, "İlimizde bin 388 kişinin ByLock programı kullanıcısı ve bin 635 GSM hattı tespit edilmiş, Cumhuriyet Başsavcılığımızda oluşturulan bilirkişi heyetince ByLock kullanıcılarından 899'nun incelemesi yapılmış, bununla birlikte ilçelerden gelen 112, başka illerden talimat yoluyla gönderilen 36 ByLock kullanıcısı hakkında inceleme yapılıp raporları düzenlenmiştir." ifadelerini kullandı.

Terör örgütü PKK'ya yönelik soruşturmalar

Terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik soruşturmalar kapsamında 4 bin 43 şüpheli hakkında işlem başlatıldığını, 937 şüphelinin tutuklandığını, bin 401 şüpheli hakkında adli kontrol hükümlerinin uygulanmasına karar verildiğini aktaran Güre, şunları kaydetti:

"Tutuklananlardan 70'i soruşturma, 175'i kovuşturma aşamasında tahliye oldu. 442 şüpheli ise halen tutuklu. 826 şüpheli hakkında iddianame düzenlenerek kamu davası açılmış, 518 şüpheli hakkında kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verilmiştir."

Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi'nin öldürülmesi olayı ile ilgili yürütülen soruşturmanın Diyarbakır Baro yönetimi ve Elçi'nin avukatları ile paylaşımda bulunularak titizlikle çok yönlü olarak devam ettiğine işaret eden Güre, Diyarbakır'ın Lice ilçesinde AK Parti İlçe Başkan Yardımcısı Orhan Mercan'ın öldürülmesi olayı ile ilgili olarak gözaltına alınan 30 şüpheliden 20'sinin ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldığını, halen 10 kişinin gözaltında bulunduğunu anlattı.

Milletvekilleri hakkındaki soruşturmalar

Yasama dokunulmazlığı kaldırıldıktan sonra Cumhuriyet Başsavcılığına toplam 162 dosyanın intikal ettiğini, HDP milletvekilleri hakkında toplam 39 dosya üzerinden kamu davası açıldığını belirten Güre, milletvekillerinin yasama dokunulmazlıkları kaldırıldıktan sonraki dönemde Cumhuriyet Başsavcılığınca milletvekilleri hakkında toplam 182 fezleke tanzim edildiğini kaydetti.

Terör örgütü PKK/KCK finans soruşturması

Terör örgütü PKK/KCK'nın finans ayağına yönelik yapılan soruşturma kapsamında şimdiye kadar 110 kişi hakkında işlem başlatıldığını, 10'u hakkında tutuklama, 2'si hakkında yakalama kararı verildiğini, 13'ünün serbest bırakıldığını, 5'i hakkında adli kolluk işlemlerinin sürdüğüne dikkati çeken Güre, şöyle devam etti:

"PKK/KCK silahlı terör örgütü soruşturmaları kapsamında 1'i büyükşehir, 12'si ilçe olmak üzere 13 belediye başkanı, 1 belediye başkan yardımcısı ve 1 belediye meclis üyesi hakkında soruşturma başlatılmış, 7 belediye başkanı ile 1 başkan yardımcısı ve l belediye meclis üyesi hakkında iddianame düzenlenerek ağır ceza mahkemelerine kamu davası açılmış, 6 belediye başkanı hakkında ise halen soruşturma devam etmektedir."

Kaçakçılık ve uyuşturucu olayları

Terör örgütlerine yönelik yürütülen soruşturmaların çok kapsamlı ve titizlik içerisinde yürütüldüğü gibi vatandaşların huzur ve refahı için diğer suç örgütleri ve suçlulara yönelik olarak da özveriyle soruşturmalar yürütüldüğünü vurgulayan Güre, şunları kaydetti:

"Kaçakçılık ticareti ile uğraşan 650 şüpheli hakkında işlem yapılmış ve bu soruşturmalar kapsamında 5 milyon 461 bin 89 paket kaçak sigara, 2 bin 111 kaçak telefon ve 203 bin 780 litre kaçak akaryakıt ele geçirilmiştir. Uyuşturucu ticareti yapan kişilere yönelik soruşturmalarda ise 2 bin 66 şüpheli hakkında işlem yapılmış ve bunların bin 54'ü tutuklanmıştır. Soruşturmalar kapsamında 146 ton 600 kilogram esrar, 10 milyon 980 bin 638 Hint keneviri ve 105 kilo 268 gram eroin ele geçirilmiştir."