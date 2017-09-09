  • 09 EYLÜL 2017, CUMARTESI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 31º
Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu
  • DOLAR 3.414
    EURO 4.116
  • BIST 108451.7
    ALTIN 147.592
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Diyarbakır'da 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Diyarbakır'da 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde PKK'lı teröristlere yönelik operasyonda, 3 terörist etkisiz hale getirildi.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Diyarbakırda 3 PKKlı terörist etkisiz hale getirildi

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde PKK'lı teröristlere yönelik operasyonda, 3 terörist etkisiz hale getirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Lice ilçesinin güneyindeki Dibek köyü sınırları içerisinde Oymaklı Tepe kuzeyindeki kayalık ve ağaçlık alanda faaliyet yürüten PKK'lı teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla dün saat 14.00'te Hava Kuvvetleri Komutanlığı desteğiyle düzenlenen operasyonun aynı gün saat 22.00'de başarıyla tamamlandığı belirtildi.

Operasyonda, Hava Kuvvetlerince icra edilen yakın hava desteği sonucu, Oymaklı Tepe'nin 400 metre kuzeyindeki kayalık ve ağaçlık alanda 3 teröristin ölü olarak etkisiz hale getirildiği aktarılan açıklamada, 3 AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği, 6 şarjör, 182 fişek, 3 el bombası, el telsizi, 2 dürbün ve şemsiyenin ele geçirildiği bildirildi.

Ele geçirilen silah ve mühimmatların Lice Cumhuriyet Başsavcılığı'nın bilgisi dahilinde muhafaza altına alındığı kaydedilen açıklamada, teröristle mücadele kapsamında yürütülen operasyonlara artan bir azim ve kararlılıkla devam edileceği vurgulandı.

Etiketler: Diyarbakır, lice, PKK
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

GÜNDEM HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2017. TRT HABER