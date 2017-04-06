Diyanet'ten uyuşturucuyla mücadele için özel uygulama

Edinilen bilgiye göre, Diyanet İşleri Başkanlığı, Adalet Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı ile yürüttüğü manevi destek hizmetlerini, madde bağımlılığı konusundaki mücadeleye verdiği destekle de sürdürüyor.

Uyuşturucu ile Mücadele Kurulu üyeleriyle, Diyanet İşleri Başkanlığının ev sahipliğinde düzenlenen toplantıda, planlanan faaliyetler ele alındı.

Vaaz, hutbe, toplantı ve konferanslarla uyuşturucu ile mücadelede toplumsal katılım, talep azaltımı, rehabilitasyon ve sosyal uyum sürecinde verilen desteğin önemine vurgu yapılan toplantıda, bu seneden itibaren yapılması planlanan faaliyetlere ilişkin bilgi verildi.

Uyuşturucu ile mücadelede din görevlilerine eğitim

Toplantıda, uyuşturucu ile mücadele kapsamında alanında uzman kişiler tarafından din görevlilerine yönelik eğitimlerin verildiği hatırlatılarak, uyuşturucu ile mücadelede manevi destek hizmetleri için her ile özel koordinatörlerin atanacağı bildirildi.

Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Yavuz Ünal toplantıda, Başkanlığın, ülkenin her noktasında din görevlileriyle birlikte toplumu ilgilendiren tüm konularda görev yaptığını, bağımlılık konusunda da aynı hassasiyetle çalışıldığını belirtti.

TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanı ve Uyuşturucu ile Mücadele Kurulu Başkanı Prof. Dr. Vural Kavuncu da Diyanet İşleri Başkanlığı ile uyuşturucu ile mücadele alanında iş birliği yapılmasının önemine değindi.

Toplantıya, Sağlık Bakanlığı Uyuşturucu ile Mücadeleden Sorumlu Müsteşar Yardımcısı Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz, Din Hizmetleri Genel Müdürü Doç. Dr. Yaşar Yiğit, Yeşilay Genel Müdür Yardımcısı Cihan Samancı'nın yanı sıra Uyuşturucu ile Mücadele Yüksek Kurulunda temsil edilen bakanlıkların üst düzey temsilcileri de katıldı.

Diyanet İşleri Başkanlığı, daha önce de madde bağımlılığı tedavisi gören gençleri umreye göndermişti.

Ayrıca, hastanelerde görevli manevi destek uzmanları, Alkol ve Uyuşturucu Madde Bağımlıları Tedavi ve Araştırma Merkezine (AMATEM) ziyaretler yapıyor. Buralarda iftar ve kutlu doğum programları düzenlenerek, bağımlılıkla mücadele konusunda toplumda farkındalığın artmasına katkı sağlanıyor.