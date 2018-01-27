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Diyanet'ten Mescid-i Aksa ve Kudüs toplantısı

Diyanet İşleri Başkanlığı'nca, Mescid-i Aksa ve Kudüs'ün önemine dikkat çekmek amacıyla "Vahyin Kutsadığı Şehir: Kudüs" başlıklı uluslararası bir toplantı gerçekleştirilecek.

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Diyanetten Mescid-i Aksa ve Kudüs toplantısı

Toplantının amacı; Mescid-i Aksa'ya ve Kudüs davasına sahip çıkmak, Kudüs'ün İslam inancındaki önemine dikkati çekmek ve mazlum Filistin halkıyla dayanışma duygularını canlı tutmak.

İstanbul'da 29-30 Ocak tarihlerinde gerçekleştirilecek toplantıya, Pakistan, Endonezya, Irak, Ürdün, Azerbaycan, Kazakistan, İngiltere, Fransa, Kenya, Somali, Uganda başta olmak üzere Avrupa, Asya ve Afrika'dan 20 ülke katılacak.

Kağıthane'de bulunan Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığı Konferans Salonu'nda yapılacak toplantıda, açılış konuşmalarının ardından "Müslüman Kudüs: Kudüs'ün Müslüman Kimliği", "Birlikte Yaşama Tecrübesi: Kudüs Örneği" başlıklarıyla iki panel düzenlenecek.

Erbaş, panelin moderatörlüğünü yapacak

Yaklaşık 70 Müslüman ilim adamı ve araştırmacının katılacağı zirvede, katılımcılar ayrıca açık kürsüde söz alacak.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, 29 Ekim Pazartesi saat 10.00'da başlayacak toplantıda, "Müslüman Kudüs: Kudüs'ün Müslüman Kimliği" başlıklı panelin moderatörlüğünü yapacak. Toplantı, 30 Ekim Salı günü saat 17.00'da sonuç bildirgesinin okunması ile sona erecek.

Kaynak: AA

Etiketler: Mescid-i Aksa, kudüs, Diyanet İşleri Başkanlığı
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