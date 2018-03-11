Diyanet'ten açıklama

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, gündemdeki konulara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Erbaşın konuşmasından satır başları şu şekilde:

"Herkes İslam hakkında konuşurken hak ve hakikate karşı sorumluluğun gereği dikkatli olmak durumundadır."

"Herkes, metodolojik olarak hesabı verilemeyecek kişisel, aceleci ve popülist söylem ve yaklaşımlardan kaçınmak zorundadır."

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş basın toplantısı düzenliyor. https://t.co/XJiNLPkU9A — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 11 Mart 2018

"Öfke ve nefret üreten davranışlar Müslümanlara zarar vermektedir"

"İslam’ın temel kaynaklarını, doğru bilginin metot ve yöntemini dikkate almayan, birlik ve beraberliğimizi zedeleyen, hikmeti göz ardı eden, ayrıştırıcı ve ötekileştirici yaklaşımlar; itici, kırıcı, katı ve kaba bir dil; bulanık ve gizemli bir üslup ile sahte ve yapmacık tavırlar; öfke ve nefret üreten davranışlar her şeyden önce Müslümanlara zarar vermektedir."

"İslamı hedef alan yaklaşımlar kabul edilemez"

"Toplumun birlik ve kardeşlik harcını oluşturan İslam ve onun değerleri üzerinden, özensiz haber ve yorumlarla yanlış algılar oluşturarak, adeta İslam'ın kendini hedef almaya neden olan yaklaşımlar kabul edilemez"

"Başkanlığımız milletimiziz bilgilendirmeye devam edecektir"

"Başkanlığımız yasal sorumluluğu gereği, yanlış dini bilgilerle milletimizi yanıltan, birlik beraberliğimizi zedeleyen, ayrıştırıcı ve dinin hakikatlerinden uzak, istismarcı söylem, kişi ve gruplara karşı gerekli araştırma ve çalışmaları titizlikle yaparak sürekli milletimizi bilgilendirmeye devam edecektir."

"Kadına şiddet merkezli söylemin İslam'dan referans bulması asla mümkün değil"

"Tasvip edilir hiçbir yanı, yönü ve mazereti bulunmayan kadına dönük şiddet merkezli eylem ve söylemin, rahmet ve esenlik dini olan İslam'dan referans bulması asla mümkün değildir."

"Değişen şartları gözden geçirmek dinde reform yapmak anlamına gelmez"

"Dinin değişmez sabiteleri dışında kalan ve içtihadın mümkün olduğu alana dahil olan bazı fıkıh hükümlerini, değişen şartlara göre gözden geçirmek, dinde reform yapmak anlamına gelmemektedir. Aksine bu davranış, İslam'ın evrensel hakikatlerini, onların özüne dokunmadan her çağa ve topluma aktarmak ve hayata ilahi bildirimler doğrultusunda rehberlik etmek demektir."

"Kadın ilahiyatçılar "kadınların sorunları" için toplanacak"

"İlahiyatçı kadın akademisyenlerimizle önümüzdeki günlerde kadınlarımızın sorunlarına yönelik istişare toplantısı yapacağız."

"Milli varlığımıza, birliğimize, bütünlüğümüze kasteden bütün oluşumlar, karşısında Diyanet İşleri Başkanlığını bulur."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diyanet'e çağrıda bulunmuştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bolu'da partisinin 6. olağan il kongresindeki konuşmasında Diyanet İşleri Yüksek Kurulu'na seslenmişti.

Erdoğan, din adına ahkam kesenlerin bulunduğuna işaret ederek, şöyle konuşmuştu:

"İlahiyatçılarımız, başta Diyanet İşleri Başkanlığımız, Din İşleri Yüksek Kurulumuz, bütün ilahiyat fakültelerimiz bu konuda bir araya gelip istişareleriyle yaptıkları şuralarıyla gereken cevabı bunlara vermeli, meydanı da boş bırakmamalı. Her konuda dinin, itikadi anlamdaki konularından tutunuz, muamelata, ibadete varıncaya kadar, beşeri münasebetlerimize varıncaya kadar Müslüman'ın birbirleriyle olan bütün ilişkilerine varıncaya kadar bunları anlatmaları lazım."

Kaynak: AA