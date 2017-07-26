  • 26 TEMMUZ 2017, ÇARŞAMBA

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Buradasınız : » » Diyanetin FETÖ'nün söylemlerini incelediği çalışma tamamlandı

Diyanetin FETÖ'nün söylemlerini incelediği çalışma tamamlandı

Diyanet İşleri Başkanlığınca "Kendi Dilinden FETÖ-Örgütlü Bir Din İstismarı" başlığı altında, örgüt elebaşı Gülen'in 40 yıllık dini söyleminin incelendiği çalışma tamamlandı.

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Diyanetin FETÖnün söylemlerini incelediği çalışma tamamlandı

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulunca "Kendi Dilinden FETÖ-Örgütlü Bir Din İstismarı" başlığı altında, örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in 40 yıllık dini söyleminin incelendiği çalışma bugünr kamuoyuyla paylaşılacak.

Diyanet İşleri Başkanlığından edinilen bilgiye göre, Din İşleri Yüksek Kurulunca, FETÖ terör örgütü ele başı Fethullah Gülen'in 40 yıllık dini söylemini "Kendi Dilinden FETÖ -Örgütlü Bir Din İstismarı" başlığı altında inceledi.

FETÖ elebaşının 670 saatlik bütün konuşmalarının, Türkçe basılmış 80 kitabının, çıkardığı dergilerin, dergilere yazdığı bütün başyazılarının incelendiği çalışmada, Gülen'in nasıl bir söylem kullandığı ve bunun İslami açıdan taşıdığı sorunlar tüm yönleriyle ele alındı.

"Karma Teoloji" ve "Cemaat Adı Altında Örgütlenme"

Çalışmada, "bazı vaazlarında açıkça Allah'ı gördüğünü ve Hz. Peygamber ile görüştüğünü söyleyen FETÖ elebaşının nasıl çarpık bir din anlayışı ürettiği, İslam’ın asli kaynaklarında ve sahih uygulamasında yeri olmayan bir sapkın dini söylem geliştirdiği", kendi ifadeleriyle gözler önüne serilerek ifşa edildi.

Din İşleri Yüksek Kurulunca yaklaşık bir yıldır kapsamlı olarak süren çalışmada, FETÖ’nün bozuk din anlayışı, "Allah ile Aldatma", "Peygamber ile Aldatma", "Karma Teoloji" ve "Cemaat Adı Altında Örgütlenme" başlıkları ile FETÖ'nün kendi kaynaklarından tespit edildi.

Din İşleri Yüksek Kurulunun çalışması, yarın Diyanet İşleri Başkanlığı Konferans Salonunda kamuoyuyla paylaşılacak.

Etiketler: Diyanet İşleri Başkanlığı, fetö
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