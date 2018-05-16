Diyanet Vakfı'ndan Afrinli sivillere Ramazan yardımı

Türkiye’nin sıcak eli, evlerine dönen Afrin halkının üzerinde. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından Ramazan ayı sebebiyle Afrinli sivillere gıda ve hijyen malzemeleri dağıtılıyor.

Ramazan buyunca AFAD ve Türk Kızılayı’nın yanı sıra Türk Diyanet Vakfı da Ramazan boyunca Afrin halkına yardımlarına devam edecek. Bunun yanı sıra Afrin halkına iftar verilecek.

Türk Diyanet Vakfı Başkanı Mehmet Savaş Polat, “Şu anda burada 200 aileye gıda kolisi, hijyen kolisi ve hayırsever vatandaşlarımızın bize emanet ettiği adak kurbanlarının dağıtımını yapıyoruz. Burada halihazırda 235 bin adet ekmek dağıtımı yapılmakta, 15 bin aileye sıcak yemek çıkmakta. Ramazan’da toplam 500 bin kişiye yardımımız ulaşacak bu bölgede” dedi.

Kaynak: TRT Haber