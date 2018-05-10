Diyanet Ramazan ayı temasını belirledi: İsraf Olmasın

Erbaş, Başkanlık Konferans Salonu'nda, ramazan ayı içinde gerçekleştirilecek etkinlikler hakkında bilgilendirme toplantısı yaptı.

Program, yapılan Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından Diyanet İşleri Başkanlığınca belirlenen "İsraf Olmasın" temalı video klibi gösterildi.

Ramazan ayının insanın kulluğunu, yaratılış gayesini, ibadetlerini ve davranışlarını muhasebe etmesi için büyük bir fırsat olduğuna işaret eden Erbaş, "Ramazan bir Kur'an iklimidir. Bütün hayatımızı Kur'an'ın ilkeleri ile gözden geçirme fırsatı sunduğu için bizlere Allah'ın en büyük ihsanıdır. Ramazan, imsaklar, iftarlar, sadaka ve zekatlar, mukabele ve teravihler ile yer yüzünü adeta bir mabede dönüştürmektedir." diye konuştu.

“Farklılıklarımızı zenginlik kabul etmeliyiz”

Ramazan ayının ailelere, toplumsal hayata ve bütün yeryüzüne, bereket ve güzellikler getirdiğine dikkati çeken Erbaş, şöyle devam etti:

"Ülkemiz yıllardır muhacir kardeşlerine ensar oluyor. Ramazanda da ensar olma özelliğimizi artırarak devam ettirmeliyiz. Ülkemize sığınan muhacir kardeşimiz başta olmak üzere bu rahmet mevsiminde, yeryüzünde hiç kimse kendisini garip, yalnız ve gurbette hissetmemelidir. Ramazan mevsimini hep beraber birlik ve beraberlik içinde yaşamalıyız. Kardeşliği ve bir arada yaşama kültürünü zedeleyen her türlü tavır, tutum, söz ve davranışı bu ramazanı vesile bilerek bir daha gelmemek üzere hayatımızdan çıkarmalıyız. Aynı coğrafyanın, aynı tarihin, aynı medeniyetin mensupları olarak farklılıklarımızı zenginlik kabul etmeliyiz."

Ramazan ayında etkinliklerin, buluşmaların bir gösterişe ve eğlenceye dönüştürülmemesi gerektiğini vurgulayan Erbaş, "Bu güzel zamanlarda dinimiz, ibadetler ya da ramazanla ilgili ilkeler, kurallar ve kavramlar üzerinden yersiz ve gereksiz tartışmalarla ramazan manevi iklimine gölge düşürülmemesini ve milletimizin zihninin boş yere meşgul edilmemesini istirham ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

"Toplumsal sorunları gündeme alarak temayı belirliyoruz"

Erbaş, Diyanet İşleri Başkanlığının her yıl toplumsal sorunları gündeme alıp ramazan ayının temasını belirlediklerini ifade ederek, şunları dile getirdi:

"Bu seneki temamız son derece önemli bir konuyu gündeme getirmektedir. Bu sene diyoruz ki 'İsraf Olmasın'. Maalesef bir yanda açlığın, yoksulluğun ve sefaletin pençesinde kıvranan, ekmek, su gibi en temel gıda maddelerinden mahrum milyonlarca insan hayatta kalma mücadelesi verirken, diğer yandan çılgınca bir tüketim ve israfın varlığı maalesef acı bir gerçektir."

Erbaş, israfın bugün birçok alana sirayet ettiğini, insanın sorumsuz ve hoyrat tavrından dolayı tabiatın ekolojik tahribe maruz kaldığını da anlattı.

"84 ülke ve 326 bölgede iyiliğin sesi olacak"

Erbaş, Türkiye Diyanet Vakfınca bu yıl ramazan ayı faaliyetlerinin "Kardeşlerini Unutma, Beklenen Sensin!" anlayışıyla yapılacağını bildirdi.

TDV'nin bu yıl 84 ülke ve 326 bölgede iyiliğin sesi olacağını aktaran Erbaş, şunları kaydetti:

"Ramazan yardım programı kapsamında, dünyanın farklı coğrafyalarında 90 bin 205 gıda kolisi dağıtacak. Kuracağımız iyilik sofralarında 246 bin 830 kişiye iftar vereceğiz. Türkiye Diyanet Vakfı olarak bu ramazanda tamamen gönüllülerden oluşan ekipleriyle yurt dışında yaklaşık 12 milyon lira değerinde yardım faaliyeti gerçekleştireceğiz. Yurt içine yönelik yardımlar çerçevesinde de ramazan ayında ihtiyaç sahipleri ve mülteci aileler için 'alışveriş yardım kartı' dağıtılacak.

“1 milyon 750 bin lira değerinde alışveriş yardım kartı dağıtılacak”

Bu yıl ramazan ayında yurt içinde her biri 25 lira olan 1 milyon 750 bin lira değerinde alışveriş yardım kartı ihtiyaç sahipleri ve sığınmacı ailelere ulaştırılacak. Dağıtımlar 864 il ve ilçe şubesinde yapılacak. Yine şubelerimiz vasıtasıyla il ve ilçelerde iftar sofraları kurularak yüzbinlerce kardeşimizle iftar sofralarında bir araya geleceğiz. Türkiye Diyanet Vakfımız bu yıl ramazan ayında yurt içine ve yurt dışına toplam 15 milyon 250 bin lira değerinde yardım yapmış olacak."

Erbaş, ayrıca vatandaşların 5601'e kısa mesaj göndererek fitrelerini verebileceklerini ve 100 lira bağışla bir yetimin bayramlık kıyafetini karşılanabileceğini söyledi.

Kitap fuarının 37'ncisi düzenlenecek

TDV tarafından Türkiye Kitap ve Kültür Fuarı'nın bu yıl 37'ncisi gerçekleştirileceğini de belirten Erbaş, "Kitap fuarlarımız bu sene yeniden İstanbul Sultanahmet Meydanı'nda 16 Mayıs'ta, Ankara'da ise Gençlik Parkı karşısındaki Melike Hatun Camisi avlusunda 18 Mayıs'ta kapılarını kitapseverlere açacak." açıklamasında bulundu.

Ramazanda ibadetlerin huzur ve huşu içinde yapılabilmesi için 90 bin caminin hazır hale getirildiğini aktaran Erbaş, camilerde kadınlar, engelliler ile çocuklar için gerekli çalışmaların yapıldığını bildirdi.

Tüm camilerde mukabele okunacağını, her il ve ilçede en az bir camide hatimle teravih namazı kılınacağını dile getiren Erbaş, şunları kaydetti:

"Bu vesileyle şimdiden aziz milletimizin ramazan-ı şerifini tebrik ediyor, rahmet, mağfiret ve kurtuluş iklimi olan bu ayın yer yüzündeki kötülükleri alıp götürmesini, bütün müminler ve insanlık için kalıcı bereketler ve güzellikler getirmesini, hasseten işgal, acı, gözyaşı ve türlü zorluklar içinde çıkış yolu arayan İslam alemi için kurtuluş ve huzura vesile olmasını Cenabıallah'tan niyaz ediyorum."

Kaynak: AA