Diyanet Ä°ÅŸleri, yeni bir sistem geliÅŸtiriyor

Diyanet Ä°ÅŸleri BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±, fetva dil ve Ã¼slubuna yÃ¶nelik kriterlerin belirleneceÄŸi bir rehber hazÄ±rlayacak.

BaÅŸkanlÄ±k, vatandasÌ§larÄ±n ve din goÌˆrevlilerinin dini konulardaki sorularÄ±nÄ± etkin bir sÌ§ekilde cevaplandÄ±rmak uÌˆzere bir sistem kuracak.

Diyanetin 2017 Performans ProgramÄ±'nda yer alan bahse konu maddede, Din Ä°ÅŸleri YÃ¼ksek Kurulu uzmanlarÄ±na ve ilgili personele yoÌˆnelik egÌ†itim duÌˆzenlenmesinin yanÄ± sÄ±ra fetva dil ve uÌˆslubuna yoÌˆnelik kriterler belirleyerek bir rehber hazÄ±rlanmasÄ± planlanÄ±yor.

Bu kapsamda ayrÄ±ca, verilen fetvalarÄ± degÌ†erlendirmek icÌ§in de cÌ§alÄ±sÌ§tay yapÄ±lmasÄ± hedefleniyor.