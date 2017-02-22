  • 22 ÅžUBAT 2017, Ã‡ARÅžAMBA

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BuradasÄ±nÄ±z : » » Diyanet Ä°ÅŸleri, yeni bir sistem geliÅŸtiriyor

Diyanet Ä°ÅŸleri, yeni bir sistem geliÅŸtiriyor

Diyanet Ä°ÅŸleri BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±, vatandasÌ§larÄ±n ve din goÌˆrevlilerinin dini konulardaki sorularÄ±nÄ± etkin bir sÌ§ekilde cevaplandÄ±rmak uÌˆzere bir sistem kuracak.

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Diyanet Ä°ÅŸleri, yeni bir sistem geliÅŸtiriyor

Diyanet Ä°ÅŸleri BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±, fetva dil ve Ã¼slubuna yÃ¶nelik kriterlerin belirleneceÄŸi bir rehber hazÄ±rlayacak.

BaÅŸkanlÄ±k, vatandasÌ§larÄ±n ve din goÌˆrevlilerinin dini konulardaki sorularÄ±nÄ± etkin bir sÌ§ekilde cevaplandÄ±rmak uÌˆzere bir sistem kuracak.

Diyanetin 2017 Performans ProgramÄ±'nda yer alan bahse konu maddede, Din Ä°ÅŸleri YÃ¼ksek Kurulu uzmanlarÄ±na ve ilgili personele yoÌˆnelik egÌ†itim duÌˆzenlenmesinin yanÄ± sÄ±ra fetva dil ve uÌˆslubuna yoÌˆnelik kriterler belirleyerek bir rehber hazÄ±rlanmasÄ± planlanÄ±yor.

Bu kapsamda ayrÄ±ca, verilen fetvalarÄ± degÌ†erlendirmek icÌ§in de cÌ§alÄ±sÌ§tay yapÄ±lmasÄ± hedefleniyor.

Etiketler: diyanet, diyanet iÅŸleri bakanlÄ±ÄŸÄ±, fetva
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