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Buradasınız : » » Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan Zeytin Dalı Harekatı açıklaması

Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan Zeytin Dalı Harekatı açıklaması

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, "Bütün camilerimizde yatsı ve sabah namazı öncesi veya sonrası Fetih Suresi okunacak." dedi.

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Diyanet İşleri Başkanlığından Zeytin Dalı Harekatı açıklaması

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Afrin'deki Zeytin Dalı Harekatı'nın zaferle sonuçlanması için bütün camilerde yatsı ve sabah namazı sonrası Fetih Suresi okunacağını ve dua edileceğini söyledi.

Erbaş, Zeytin Dalı Harekatı dolayısıyla tüm müftülükler ve Diyanet personeline mesaj göndererek, bütün camilerde Türk ordusu için dua edileceğini belirtti.

"Vatanımızı ve huzurumuzu tehdit eden terör yapılanmalarına karşı, kahraman güvenlik güçlerimizin başlattığı Afrin sınır ötesi harekatının zaferle sonuçlanması için bütün camilerimizde bu akşam yatsı ve yarın sabah namazı sonrası Fetih Suresi okunacak, ordumuza ve milletimize dua edilecektir. Bütün görevlilerimizden söz konusu programı icra etmelerini önemle rica ederim."

Kaynak: AA

Etiketler: zeytin dalı operasyonu, Diyanet İşleri Başkanlığı, ali erbaş, afrin
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