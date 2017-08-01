'Diyanet İşleri Başkanlığı İslam karşıtı fikirlerle mücadeleye devam edecek'

Emekliye ayrılan Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez, Diyanet İşleri personeline veda etti.

Görmez, veda konuşmasında Diyanet İşleri Başkanlığı’nın İslam karşıtı fikirlerle mücadeleye devam edeceğini söyledi.

Görmez, sözlerini şöyle sürdürdü;

‘Başta FETÖ ve DEAŞ olmak üzere İslam dünyasında ortaya çıkan ancak İslamla bir ilgisi asla bulunmayan zehirli zararlı akımlara karşı duyduğumuz gibi dünya barışını tehdit eden İslamofobi belâsına karşı da samimiyetle mücadele etmeye çalıştık. Ancak batı idrakının istila eden İslamofobik nefreti rahmete dönüştürmek yeni diyanetin en büyük vazifesi olacaktır.’ dedi.