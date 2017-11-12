  • 12 KASIM 2017, PAZAR

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 16º
Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu
  • DOLAR 3.864
    EURO 4.508
  • BIST 108949.35
    ALTIN 158.444
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Diyanet İşleri Başkanından 'nikah yetkisi' açıklaması

Diyanet İşleri Başkanından 'nikah yetkisi' açıklaması

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Erbaş, Diyanet İşleri Başkanının resmi nikah kıyma konusunda yetkili olup olmadığına açıklık getirdi.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Diyanet İşleri Başkanından nikah yetkisi açıklaması

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Başkanlığın çalışmaları ve güncel konularla ilgili açıklamalarda bulundu.

Erbaş, Diyanet İşleri Başkanının resmi nikah kıyma konusunda yetkili olmadığını belirterek, "Müftüler nikah kıyabilecek, ben kıyamayacağım. Müftüler olarak değil de müftülükler olarak kanun geçti. Mevcut sistemde evlendirme dairelerinde, belediyelerde nasıl kıyılıyor? Bazen belediye başkanı bazen de belediye başkanının yetki verdiği memur nikah kıyıyor. Burada da aynı sistem geçerli olacak. Ya müftü kıyacak ya da müftü memuruna yetki verecek." diye konuştu.

"Din İşleri Yüksek Kurulu komisyon çalışmalarına devam edilecek"

Din İşleri Yüksek Kurulunun, fikir üreten, proje geliştiren bir birim olduğunu hatırlatan Erbaş, kurulun daha etkin çalışacağını söyledi.

Din İşleri Yüksek Kurulunun, kitap ve sünnet ilkelerine uymayan nevzuhur dini yapılarla ilgili çalışmaları olduğunu bildiren Erbaş, "FETÖ ve DEAŞ raporuyla ilgili değerlendirmeler yapacak. Yanlış din algısına sebebiyet verecek benzeri birtakım oluşumlarla ilgili komisyon çalışmaları devam edecek. Bu konularla ilgili Din İşleri Yüksek Kurulumuz hızlı bir çalışma içine girdi." bilgisini verdi.

Bir süredir ara verilen "ALO 190" gibi fetva kanallarının yeniden açılacağını aktaran Erbaş, vatandaşın Din İşleri Yüksek Kurulu ile doğrudan görüşebileceğini duyurdu.

"Diyanet Akademileri, önümüzdeki yıl kurulacak"

Diyanet Akademilerini gelecek yıl kuracaklarını açıklayan Erbaş, "Diyanet Akademilerini kurduğumuz zaman hem hizmet içi eğitim yapmış olacağız hem de hizmet öncesi eğitim yapmış olacağız. Dini Yüksek İhtisas Merkezleri de bunun içerisinde olacak." dedi. 

AA

Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2017. TRT HABER