Diyanet İşleri Başkanı Görmez'den 'Kadir Gecesi' mesajı

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez, "Kadir Gecesinde biz müminlere düşen en büyük vazife, asırlar önce dünya semasına inerek insanlığı aydınlatmaya başlayan Kur'an'ı, kalbimizin semasına yeniden indirmektir." ifadelerini kullandı.

Diyanet İşleri Başkanı Görmez, Kadir Gecesi dolayısıyla yayımladığı mesajında, "21 Haziran Çarşamba gününü Perşembeye bağlayan gece, 14 asır önce yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'in inmeye başladığı Kadir Gecesini bir kez daha idrak edeceğiz. Bizleri böyle kıymetli, bereketli, izzetli bir geceye eriştirdiği için Rabbimize hamd ü senalar ediyor, aziz milletimizin, mümin kardeşlerimizin ve bütün İslam aleminin Kadir Gecesi'ni gönülden kutluyorum." açıklamasına yer verdi.

Kadir Gecesi'nin "tüm insanlığın kadrini yücelten bir gece" olduğunu vurgulayan Görmez, Allah'ın bu gecede gönderdiği Kur'an-ı Kerim ile insanlığı muhatap aldığını, son ve mükemmel din olan İslam ile insanlığı şereflendirdiğini kaydetti.

"Kadir"in anlamının izzet, şeref, değer ve itibar olduğunu belirten Görmez, "Yeryüzünün mükerrem varlığı olarak yaratılan insanoğlu, bu lütfun kıymetini bildiği ve varoluş gayesini gerçekleştirdiği oranda kadrini yüceltecektir. İnsan olarak Rabbimiz katında değer bulmamızın yolu, insanlık olarak birbirimizin kadrini ve kıymetini bilmekten geçmektedir. Kadir Gecesi, Kur'an ile, Kur'an'ın getirdiği adaletle, merhametle, hikmetle ve selametle kıymet bulma gecesidir." değerlendirmesinde bulundu.

"Kadir suresi, bizlere üç temel mesaj ile gelir"

Kadir Gecesi için Kur'an-ı Kerim'de müstakil bir sure tahsis edildiğini ve bu surede gecenin en güzel biçimde tasvirinin yapıldığını hatırlatan Görmez, mesajını şöyle sürdürdü:

"Kadir suresi, bizlere üç temel mesaj ile gelir, Birinci mesaj, surenin ilk ayetinde yer alan 'Biz onu Kadir Gecesi'nde indirdik.' hükm-i şerifindedir. Yüce Rabbimiz bu gecenin kutsiyetinin doğrudan Kur'an'a bağlı olduğunu ifade buyurur. Kadir Gecesi nasıl Kur'an ile değer bulmuşsa, insan da aynı şekilde Kur'an'a bende olmakla özgürleşir, olgunlaşır, yücelir. Dolayısıyla Kadir Gecesi'nde biz müminlere düşen en büyük vazife, asırlar önce dünya semasına inerek insanlığı aydınlatmaya başlayan Kur'an'ı, kalbimizin semasına yeniden indirmektir.

Kadir suresinin ikinci mesajı, surenin 2. ve 3. ayetlerindedir. Rabbimiz önce 'Bilir misin nedir Kadir Gecesi?' diye sorar ve cevabını şöyle verir, 'Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır.' Bin ay, ortalama bir insan ömrü olup 80 yılı aşkın bir süredir. Her sene gelen Kadir Gecesi müminlere bir ömür bahşederken, adeta hayat muhasebesi yapmalarını, ömürlerini nasıl ve ne uğurda harcadıklarını fark etmelerini istemektedir. Cenabıhakk'ın eşsiz bir rahmet ve umut kapısı açtığı bu gece, ailemizin, dostlarımızın, mümin kardeşlerimizin ve insanlığın kıymetini bilmeden tükettiğimiz bir ömürden tövbe zamanıdır. Bu gece, kadir ve kıymeti, onur ve değeri başka yerlerde arayarak gafletle geçen, günahla kirlenen yılların affı için bizlere verilen bir fırsat gecesidir. Kadir suresinin üçüncü mesajı ise son ayetlerinde gizlidir, 'O gece melekler ve ruh, Rablerinin izniyle her bir iş için iner dururlar. O gece tan yeri ağarıncaya kadar esenlik doludur.' Kur'an'ın nüzulünün hürmetine her sene vahiy meleği Cebrail (as) ve Allah'ın diğer melekleri Kadir Gecesi'nde yeryüzüne misafir olurlar. Selam ve esenlik getirmek üzere aramıza inen bu kutlu misafirler, fecre kadar dualara, istiğfarlara, zikir ve tilavetlere ortak olurlar."

Görmez, Müslümanlardan bu gece kendilerine "Allah'ın meleklerini misafir edebilecek bir konumda mıyız? İslam dünyası neden bugün kadrini ve kıymetini kaybetti, emniyetini ve esenliğini yitirdi? Müslümanlar olarak neden birbirimizin değerini bilmez, birbirimize güvenmez, müsamaha göstermez hale geldik? Rahmet Peygamberinin ümmeti arasındaki kardeşlik, sevgi ve merhamet bağları nasıl bu kadar zedelendi?" diye sorması tavsiyesinde bulundu.

"Kadir Gecesi, kadrimizin yücelmesine vesile olsun"

Bu mübarek gece vesilesiyle alem-i İslam'ın kadrinin yeniden yücelmesi için Kur'an-ı Mübin'e daha sıkı sarılması önerisinde bulunan Görmez, "Hakk'ı, hakikati, adaleti, ahlakı, erdemi, fazileti anlatan, iyiliği ve kötülüğü fark etmemizi, hatayı sevaptan ayırt etmemizi, kendimize gelmemizi sağlayan yüce kitabımızı anlamaya ve yaşamaya azmedelim. Unutmayalım ki, Kadir Gecesi'ni ancak Kur'an'ın kadrini, kıymetini bildiğimiz oranda hakiki anlamda ihya etmiş oluruz. Kur'an'ın ilkelerine sahip çıktığımız ölçüde bu gecede bir ömre bedel manevi gelişmeler yaşayabiliriz. Kur'an'ın barış mesajlarına değer verdiğimiz nispette yeryüzüne huzur ve esenlik getirmek üzere inen meleklerin idrakine varabiliriz. 'Her geleni hızır, her geceyi kadir bil' şuuruyla hayatımızı sürdürdüğümüz müddetçe Kadir Gecesi'nden hakkıyla istifade edebiliriz." değerlendirmesini yaptı.

Görmez, mesajında "Rabbimizden niyazım odur ki, asırlar önce Kadir Gecesi nasıl bize Kur'an'ı getirdiyse, bu Kadir Gecesi de ülkemize, milletimize, acılar içerisinde kıvranan İslam alemine ve bütün insanlığa Kur'an'ın merhametini, adaletini, sevgisini getirsin. Kadir Gecesi, kadrimizin yücelmesine vesile olsun." ifadelerine yer verdi.

Bütün İslam aleminin Kadri Gecesi'ni tebrik eden Görmez, "Kadir Gecesi'nin feyz ve bereketinden hepimizin nasiplenmesini, dua ve niyazlarımızın kabul olmasını, topyekun insanlığın ve bilhassa İslam dünyasının geçmekte olduğu zorlu süreçten bir an evvel kurtulmasını, akan kan ve gözyaşının bir an önce durmasını, Ramazan Bayramı'na sağlık, afiyet içerisinde huzur ve mutlulukla erişebilmeyi Cenabıhakk'tan niyaz ediyorum." ifadeleriyle mesajını sonlandırdı.