  • 31 TEMMUZ 2017, PAZARTESI

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Diyanet İşleri Başkanı Görmez emekli oldu

Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez emekliye ayrıldı.

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Diyanet İşleri Başkanı Görmez emekli oldu

Edinilen bilgiye göre, Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez'in "emekliye ayrılma" talebini içeren dilekçesi, Başbakanlık tarafından kabul edildi.

Görmez'in yerine Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanı Ekrem Keleş'in vekalet edeceği öğrenildi.

Etiketler: Diyanet İşleri Başkanı Görmez emekli oldu
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