Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan uyarı: Hocalar daha dikkatli konuşmalı

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Hakkari'de, Polis Özel Harekat Şube Müdürlüğünü ziyaret etti, ardından da din görevlileriyle toplantıda bir araya geldi.

Erbaş, burada yaptığı açıklamada, 150 bin personel ile bütün camilerde Fetih Suresi okutarak, askerlerin ve polislerin muvaffakiyeti için dua ettiklerini söyledi.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, ''Biz birlikte tek millet oluyoruz. Sivili, askeri, polisiyle milletimizin yürekleri tek vurdukça ilelebet payidar olacaktır. Hiçbir hain, ne içerideki ne dışarıdaki düşmanlar muvaffak olamayacaklardır." dedi.

Şehitler için eller semaya açıldı

Açıklamaya göre Erbaş, özel harekat polisleri ile şehitler için şöyle dua etti:

"Canlarını Allah için, vatan, millet için feda eden bütün şehitlerimize rahmet eyle Allah'ım. Gazilerimize acil şifalar ve uzun ömürler nasip eyle Allah'ım. Milletimizi bölmek isteyen hainlere fırsat verme Allah'ım. Terör örgütlerine, içerideki ve dışarıdaki düşmanlara fırsat verme Allah'ım. Onlara karşı çarpışan polisimize, askerimize, tüm güvenlik güçlerimize nusretinle yardım eyle Allah'ım."

"Vatandaşlarımızın dini duygularının yanlış yönlendirilmesi istismardır"

Bugün yaşanan önemli sorunlardan birinin de hayat, huzur ve hakikat dini İslam'ın birçok açıdan değişik isim, görüntü, tutum, davranış ve söylemlerle istismar edilmesi olduğuna vurgu yapan Erbaş, şöyle konuştu:

"İslam'ın bütün hakikatlerinin nasıl tahrif edilerek istismar edildiğini ve ihanete alet edildiğini 15 Temmuz'da çarpıcı bir şekilde gördük. Başta DEAŞ gibi yapılar olmak üzere terör örgütlerinin İslam'ın ilkelerini ve kavramlarını nasıl istismar ettiklerini gördük, görüyoruz. Dinin temel kaynaklarına ve akla aykırı, hakikatlerle örtüşmeyen bilgilerle vatandaşlarımızın dini duygularının yanlış yönlendirilmesi istismardır. Dinimizin ticari kaygılar için kullanılması ve menfaate alet edilmesi istismardır. Milli birlik ve beraberliğimizi zedeleyen, barış ve huzuru bozan, ayrıştırıcı ve tefrikaya sebep olan anlayışlar asla İslami olamaz."

"İslamla ilgili konuşanlar daha dikkatli olmalı"

Ali Erbaş, toplumun genelini ilgilendirmeyen tarihte kalmış, belki özel alanda ilim adamlarının konusu olan meselelerle toplumun meşgul edilmesini anlamsız ve faydasız bulduğunu söyledi.

"İyi niyet ve samimiyetle konuşan ve çalışan hocalar da sözlerinin yanlış anlaşılma ihtimalini düşünerek daha dikkatli konuşmalıdırlar. İslam'la ilgili yazan, konuşan, haber yapan herkes daha dikkatli olmak zorundadır."

"Din istismarının önüne geçmenin yolu doğru bilgi"

Erbaş, din istismarının ve hatalı bilgilerin önüne geçmenin yegane yolunun, İslam'ın hakikatlerini ortaya koymak, sahih ve doğru bilgi ile insanların ihtiyaçlarını karşılamak olduğunu anlattı.

Bugün dünyanın sadece hakikat adına, hiçbir karşılık beklemeden insanlığın yolunu aydınlatan alimlere her zamankinden daha çok ihtiyacı olduğuna dikkati çeken Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, şöyle devam etti:

"İnsanlığın vicdanı, huzuru, umudu olmuş medeniyetlere ev sahipliği yapan bir coğrafyada yaşıyoruz. Bu coğrafyanın tarihinin, hafızasının, medeniyetinin, huzurunun, hikayesinin, sanatının, şiirinin özünde, mayasında İslam var. Yani İslam'ı tuttuğumuzda bu coğrafyada hikmet, merhamet, birlik, kardeşlik, estetik adına elimizde hiçbir şey kalmayacaktır. Bizim en büyük gücümüz, imana dayalı kardeşliğimizdir. Irk, mezhep, meşrep farklılıkları başta olmak üzere hiçbir şeyin kardeşlik hukuku ve muhabbetini zedelemesine fırsat vermeyeceğiz. Bizim medeniyetimizin iki büyük ölçüsü vardır. Birincisi vahyin karanlıktan aydınlığa çıkaran ışığıdır, Kur'an-ı Kerim'dir. İkincisi kutlu Peygamber'in üstün örnekliğidir. O da sünneti seniyyedir. Hepimize düşen bu iki ölçüyü kuşanmak ve bu topraklardan 7 kıtaya yeniden ilim, hikmet, sevgi ve muhabbet taşımaktır."

Kaynak: AA