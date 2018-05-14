Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan İsrail'e tepki

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Gazze'de Filistinlilerin şehit edilmesine ilişkin olarak, 'Yegane çözüm, ümmetin bir araya gelerek zulme ve işgale engel olmasıdır." dedi.

İnsanlığı, vicdanı, ahlakı, uluslararası hukuku hiçe sayan gözü dönmüş bir anlayış, Kudüs'ü işgalci bir topluluğa teslim etme adına tam bir vahşet uygulamaktadır ifadesini kullanan Erbaş "Diyanet İşleri Başkanlığımız ve aziz milletimiz her zaman mazlum Filistin halkının yanındadır ve onlara her türlü desteği vermeye devam edecektir." dedi.

Kaynak: AA